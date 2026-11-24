Voditeljka Nikolina Pišek otvoreno se suočila sa svojim traumama u vezi sa nasiljem u porodici, govoreći o napadu od strane supruga.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Voditeljka Nikolina Pišek u "Bad Advice Club" podkastu otvoreno je govorila o, kako tvrdi, prvom fizičkom napadu koji je doživjela od pokojnog supruga Vidoja Ristovića. Prema njenom svjedočenju, sve se odigralo u Beogradu po povratku iz noćnog izlaska, a čitavoj sceni prisustvovala su dvojica muškaraca, među kojima je bio i jedan policajac.

"On je promijenio fizionomiju, prestao je da govori i izvukao me iz tog kluba", rekla je ona.

Prema njenom iskazu, za njima su krenula još dvojica muškaraca, koji su potom ušli sa njima u automobil. Jedan je sjeo za volan, a drugi na mjesto suvozača. Pišek je istakla da je vozač bio policajac.

Voditeljka je ispričala da je već pri ulasku u automobil osjetila da nešto nije u redu, ali da tada još nije bila svjesna koliko je situacija ozbiljna. Ubrzo je, kako tvrdi, počelo verbalno vrijeđanje.

"Sjela sam u auto svjesna da nešto nije u redu, ali još nisam shvatala u kojoj sam mjeri ugrožena. Čim sam ušla u auto, doživjela sam verbalno vrijeđanje koje ne bih sada izgovarala. Dobila sam udarac u glavu jer sam uzela telefon. On mi je odmah oduzeo telefon da ga ne bih koristila. Dobila sam udarac u glavu tim telefonom", ispričala je.

Dodala je da ju je suprug potom izvukao iz automobila i odvukao ispred njega. Dvojica muškaraca koja su bila sa njima, prema njenim riječima, ostala su u vozilu i posmatrala šta se događa, povremeno gledajući kroz vjetrobransko staklo i u svoje telefone.

"On je mene tada nekoliko puta udario na haubi, ljudi su normalno prolazili automobilima. Mislim da me je i davio, to je isto volio da radi", rekla je Pišek.

Vidi opis "Udarao me je na haubi i davio, policajac sve gledao": Nikolina Pišek iznela jezive tvrdnje o pokojnom mužu Nikolina Pišek Nikolina Pišek Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Svjedoci nisu reagovali

On se vratio u automobil, dok je Pišek ostala da stoji izvan njega, uvjerena da će otići. Međutim, kako je ispričala, viknuo joj je da uđe, nakon čega je jedan od muškaraca izašao iz vozila i uvukao je unutra.

Verbalno zlostavljanje, kako tvrdi, nastavilo se tokom čitave vožnje do kuće, ali je više nije udarao. Kada su stigli, suprug je otišao u stan, a ona je ostala da sjedi u automobilu sa dvojicom muškaraca.

Pišek je prepričala razgovor koji je tada vodila sa suvozačem, koji joj je, kako kaže, sugerisao da ode u stan.

"Suvozač se okrenuo i rekao: „Hajde, idi gore.“ Ja sam rekla: 'Ne bih, odvezite me do granice.' To je bilo u Beogradu. On je rekao: 'Jesi li normalna? On te voli, ovo je bio samo običan nesporazum.' Rekla sam: 'Ne morate me do granice, odvezite me na željezničku stanicu.' On je rekao: 'Idi gore kući'", prepričala je voditeljka.

Prijetio joj i pištoljem

U ranije objavljenom isječku iz iste epizode podkasta Pišek je izjavila da ju je suprug udario "mnogo puta". Ispričala je i da je, kada je sa njim pokušala da razgovara o raskidu, sjeo pored nje, izvadio pištolj i stavio ga na sto.

S druge strane, Miša Grof, otac njenog pokojnog supruga Vidoja Ristovića, odbacio je njene tvrdnje i izjavio da njegov sin Nikolinu Pišek nije tukao.

Izvor: Story.hr / MONDO