A. K. osuđena na 14 mjeseci zatvora zbog ucjenjivanja Vujadina Savića, sada u kućnom pritvoru s nanogicom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

A. K. je u Trećem osnovnom sudu u Beogradu osuđena na 14 mjeseci zatvora zbog optužbi da je ucjenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića.

Kako domaći mediji saznaju, transrodna starleta je prije mjesec dana iz pritvora, u kom je provela 13 mjeseci, prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

"A. K. je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kad je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud ju je osudio na 14 mjeseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično djelo", otkriva izvor.

Mediji su posjetili komšiluk Vujadina Savića i njegova vanbračne supruge Mirke Vasiljević na Novom Beogradu i tamo imala priliku da čuje zanimljive informacije o njima.

Ne viđaju ga

Kako su njihovi susjedi ispričali, od skandala, Vujadina gotovo da nisu vidjeli u kraju.

"Mirka je tu, viđamo je gotovo svakodnevno. Brine o djeci, odvozi i dovozi. Jako je požrtvovana kao majka. Svaka joj čast na svemu, trebalo je izdržati javnu sramotu i skandal koji joj je priredio Vujadin. Njega nisam vidjela otad. Čula sam u zgradi da živi negdje u Beogradu, mislim na Vračaru. Ovdje u stanu nisu zajedno. Da li su zajedno odlučili da se raziđu ili je nešto drugo u pitanju, zaista ne znam", poručila je komšinica iz glumičine zgrade.

Gotovo identičnu informaciju rekao nam je i drugi komšija.

"Mirka je tu, a Vujadina nema u kraju, kao da je u zemlju propao. Vjerovatno se preselio negdje. Glumica je super žena, nemam ništa loše da kažem za nju. Čuo sam da je ova starleta puštena iz zatvora, to je Vujadinu sigurno teško palo jer se opet priča samo o tome. Poslednjih mjeseci to se bilo malo smirilo, kad se to desilo, ovde u kraju je to bila glavna tema mjesec-dva sigurno. Tad se i Mirka bila skroz povukla, ali kasnije je sve došlo na svoje. Šta je briga, ionako nisu bili vjenčani. Život ide dalje. Samo glavu gore i naprijed", poručio je komšija.

Inače, kako se nezvanično saznaje, transrodna starleta je angažovala poznate beogradske advokate Nemanju Govedaricu i Dušana Todorovića.

"Razumijem interesovanje medija i javnosti za ovaj predmet. Imajući u vidu da je javnost odlukom suda bila isključena s glavnog pretresa, kao njen branilac sam dužan da tu odluku poštujem. Isključenje javnosti ne znači samo da mediji i građani ne mogu prisustvovati glavnom pretresu, već podrazumijeva i obavezu prisutnih da kao tajnu čuvaju ono što su na glavnom pretresu saznali. Upravo iz tog razloga neću iznositi činjenice, komentarisati izvedene dokaze niti govoriti o pojedinostima s glavnog pretresa", kaže Govedarica za Kurir i dodaje da "smatra da je u ovakvim predmetima, bez obzira na pažnju koju izazivaju u javnosti, posebno važno sačuvati privatnost i dostojanstvo svih učesnika u postupku".

Suđenje bez javnosti

"Profesionalna odgovornost advokata ogleda se ne samo u tome da zna šta i kada treba da kaže već i u tome da zna kada je, poštujući zakon i etiku svoje profesije, dužan da ne govori", zaključuje Govedarica.

Podsetimo, slučaj je dospio u javnost kad je Vujadin Savić prijavio A. K. zbog sumnje da ga je ucjenjivala zahtijevajući od njega novac.

Prema nezvaničnim informacijama koje su dospjele u medije, bivši fudbaler je tokom saslušanja u tužilaštvu govorio o pritiscima kojima je navodno bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.

I Savić i A. K. su tokom davanja iskaza potvrdilida su se poznavali duže vrijeme. Bivši fudbaler je izjavio da mu je tražila čak 50.000 eura, te da usled pritiska "nije znao gdje mu je glava".

A. K. je tokom boravka u pritvoru bila na odjeljenju namenjenom muškarcima. Razlog za takvu odluku jeste podatak o polu koji je i dalje naveden u njenim ličnim dokumentima.

Podsjetimo, ona je godinama ulagala velike sume novca u fizički izgled, a samo za pojedine estetske intervencije izdvojila je ukupno 41.500 eura. Navodno je dva puta operisala nos, a te intervencije su je koštale 19.000. Za oblikovanje tijela i preraspodjelu masnog tkiva izdvojila je 9.000 eura, dok je ugradnju silikona u grudi platila 3.500. Još 10.000 eura potrošila je na implantate u zadnjici i filere.

Izvor: Kurir / MONDO