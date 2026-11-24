Dok je Seka već dvije i po decenije u samom vrhu domaće muzičke scene, njena starija rođaka gradi karijeru u Bosni i njeguje prepoznatljiv provokativan imidž.

Izvor: MONDO

Folk zvijezda Seka Aleksić prisutna je na estradnoj sceni već dvije i po decenije, pa se o njenom privatnom i profesionalnom životu zna gotovo sve. Ipak, u javnosti je malo poznat podatak da ona nije jedina u svojoj porodici koja ima izražen muzički talenat, kao i da ima stariju rođaku koja se takođe profesionalno bavi pevanjem.

Riječ je o njenoj starijoj sestri od tetke koja se zove Ajsela Malkić. Ajsela je rođena u Tuzli i njen dom je u Bosni, gdje već godinama unazad gradi muzičku priču, snima pjesme i nastupa po regionu.

Vidi opis Ova pjevačica je sestra Seke Aleksić: Ne liče nimalo, a poznato je i u kakvim su zapravo odnosima (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nastupa po klubovima

Ajselina publika ima priliku da je sluša uglavnom po lokalnim klubovima, a njen muzički pravac baziran je na folk repertoaru. Osim po muzičkom angažmanu, Ajsela privlači pažnju i svojim upečatljivim scenskim imidžom.

Ona preferira provokativnije odjevne kombinacije kojima u prvi plan ističe svoju liniju, a mnogi primjećuju da vizuelno nimalo ne podsjeća na svoju znatno poznatiju rođaku.

Za Seku samo riječi hvale

Iako grade karijere na različitim nivoima i u različitim sredinama, među njima nema distance. Ajsela za svoju mlađu rođaku ima isključivo riječi hvale i izuzetno poštuje sve što je Seka postigla tokom dugogodišnjeg rada.

Koliko cijeni sestrin rad potvrdila je i u jednoj ranijoj izjavi za medije, kada je otvoreno priznala da bi veoma voljela da snimi duet sa Sekom i ukrsti glas sa jednom od najvećih regionalnih zvijezda.