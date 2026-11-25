U jeku kritika, Šerif Konjević se oglasio o skandalu sa koncertom Dina Merlina.

Izvor: Kurir/ Petar Aleksić

Pjevač Šerif Konjević nedavno je komentarisao svog kolegu Dina Merlina. Pričao je o skandalu koji je pratio Merlinove koncerte na stadionu Koševo u Sarajevu, nakon što brojni posjetioci, uprkos kupljenim ulaznicama, nisu uspjeli da uđu.

Dok su se nizale kritike na račun organizacije i pjevača, Šerif Konjević je odlučio da stane u odbranu svog kolege, ističući da je riječ o čovjeku koji mnogo više čini za druge nego što javnost zna.

Vidi opis "Komšije smo, ali se nekada i ne pozdravimo": Pjevač progovorio o Dinu Merlinu i otkrio kako se ponaša u kraju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 8 8 / 8

Konjević se pojavio na trećem Merlinovom koncertu, a tom prilikom prokomentarisao je i njihov komšijski odnos. Iako žive blizu jedan drugog, ne mogu se pohvaliti naročito bliskom komunikacijom.

"Mi smo komšije, nekada se i ne pozdravljamo, ali to nema veze sa njegovim odnosom prema ljudima. Taj čovjek ne zna da mrzi, ne možete ga kupiti za novac. On, kao ni ja, ne plaća kafe nekim ljudima. On daje i mnogo više čini za humane stvari nego što ljudi znaju", poručio je Šerif.

Pjevač se potom osvrnuo na one koji su iskoristili čitavu situaciju kako bi kritikovali Merlina, smatrajući da pojedinci takve okolnosti koriste za sopstvenu promociju i prikupljanje pažnje.

"To su ljudi koji ne znaju šta će od svog života. Ako mu ne platiš kafu ili ako ne može da te iskoristi, onda tako komentarišu. Ja nisam ta osoba. Ne dam da me neko gleda kroz moj posao. Zna se koga ću počastiti, ali ima onih koji kod mene nikada ne bi prošli", rekao je Konjević.

O estradi

Šerif je priznao da je tokom godina naučio da bude oprezniji kada je riječ o ljudima koji pokušavaju da mu se približe.

Kako je istakao, iskrena prijateljstva nisu nešto što se lako pronalazi, a iza mnogih poznanstava često se kriju lični interesi.

"Treba biti mudar u odnosu prema ljudima. Svi koji žele da ti se približe imaju neku svoju priču. Svako o sebi govori", rekao je Šerif.

Izvor: Telegraf / MONDO