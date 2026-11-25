Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar prije nekoliko dana izgovorili su sudbonosno "da" u crkvi, a ona je sada objavila emotivan snimak.

Izvor: IG jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić prije nekoliko dana se udala za Miloša Stojanovića Tigra u crkvi, a par je potom organizovao i intimnu cereminiju za njihove najbliže.

Pogledajte kako je voditeljka izgledala:

Ona je sada na svom profilu objavila i nikad viđene kadrove iz crkve, dok je uz snimak napisala: "Neke susrete i sudbine Bog ugovori prije nego što se tijela sretnu. Takvi susreti duša ostaju da traju u beskonačnosti svemira i nakon prolaznosti ovozemaljskog života".

Kako se vidi u snimku, Jovana je zaplakala dok je sveštenik čitao molitvu, a ni Tigar nije mogao da sakrije emocije. On je sve vrijeme gutao knedle boreći se da ne zaplače odmah.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Jeremićeva je potom objavila i snimak prvog poljupca nakon proglašenja braka.

Inače, Jeremićevoj je vjenčani kum bio Aleksa, najbliži saradnik sa televizije Pink i jedan od urednika njenog jutarnjeg programa.

On se ubrzo nakon završetka crkvene ceremonije oglasio na svom Instagram profilu, gdje je uz zajedničku sliku sa mladencima podijelio emotivnu poruku:

"Jedan od najljepših trenutaka u životu, ljubav, zavjeti i blagoslov pred Bogom. Neka vam svaki zajednički korak bude ispunjen srećom, poštovanjem i ljubavlju. Živjeli mladenci!."

Bonus video: