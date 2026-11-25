Poznati srpski pjesnik i akademik Matija Bećković rođen je 29. novembra 1939. godine u Senti. Tim povodom prisjećamo se jednog od njegovih najpotresnijih govora, besjede sa sahrane Branka Ćopića.

Izvor: Youtube printscreen/Djsoogee Sudzuka

Književnik i akademik Matija Bećković rođen je 29. novembra 1939. godine u Senti. Tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag u srpskoj književnosti i kulturi, a osim po svojim pjesmama i poemama, ostao je upamćen i po besjedama koje su obilježile jedno vijreme.

Jedna od najpotresnijih svakako je ona koju je održao na komemoraciji svom velikom prijatelju i kolegi Branku Ćopiću, u kojoj je otkrio razloge zbog kojih je slavni pisac odlučio da sebi oduzme život.

Podsjetimo, Branko Ćopić se 26. marta 1984. godine poslednji put prošetao Beogradom, došao do mosta i skočio u smrt. Iako zvanični razlozi njegovog samoubistva nikada nisu do kraja rasvjetljeni, godinama se vjerovalo da više nije mogao da izdrži pritiske tadašnje vlasti, na čijoj se meti nalazio decenijama, kao i činjenicu da nema slobodu govora i da se mjeri svaka njegova izgovorena i napisana riječ.

Upravo je Matija Bećković u svojoj posmrtnoj besjedi na najbolji način opisao unutrašnju borbu i strahove koji su Ćopića odveli u smrt.

29. 11. 1939. Matija Bećković

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Evo kako je tada govorio Matija Bećković:

"Činim ono što sam mislio da neću, pišem o onome o čemu se ne piše, govorim baš ono što je trebalo izbjeći. Diram u ranu. Tako nešto nije se nigdje nikada dogodilo. Najčitaniji i najomiljeniji pisac, najpoznatiji lik, najstarije dijete naše zemlje, najzdraviji sin srpskog jezika, najduži smijeh Beograda – Branko Ćopić, krenuo je iz kuće u svoju poslednju šetnju."

"Svi su ga prepoznavali, rijetko se ko nije okrenuo za njim, mnogi šeširi su podignuti da ga pozdrave. Niko nije znao kuda se zaputio. A zaputio se na poslednje mjesto, poslednjih ljudi koji nemaju ništa od onoga što je on imao. A oni su nadirali u suprotnom pravcu: u bitku za hleb i krov nad glavom."

Ovako je izgedao Branko Ćopić:

Vidi opis Zašto je Branko Ćopić skočio sa mosta usred bijela dana: Potresni govor na komemoraciji otkrio surovu istinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen/Anegdota iz života Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Printscreen/RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube / Trezor Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/printscreen/ RTS Trezor - Zvanični kanal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Printscreen/RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/printscreen/ RTS Trezor - Zvanični kanal Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Prijatelji su znali njegove poslednje brige: da neće imati za kiriju i za hleb, da će mu zapaliti kuću, i otjerati ga na robiju."

"A bio je poslednji koji je imao razloga da brine za sebe. Ali je brinuo kako će preživjeti Nikoletina Bursać, Jovica Jež, Jovandeka Babić, Vuk Bubalo, Pepo Bandić, Stanko Veselica, i toliki drugi koje je doveo na svijet. Branko Ćopić nije imao druge djece. Bila je to briga malo teža od one Balzakove: za koga udajemo Evgeniju Grande? Svijet za koji se osjećao odgovornim razdešavao se na njegove oči. U njemu se više nije mogao snaći ni novi Štrbac, zvani Nikoletina, ni domisliti nijedan um, ma koliko se pravio lud, ni spasiti duša makar ukrivena u stotine kožuha."

"U tuđem svijetu pomeo se i Branko Ćopić. U jedno vrijeme koje je nadmudrilo Davida Štrpca. Onaj koji je priznavao da je kukavica, a napisao 'Jeretičku priču', onaj koji je nazvan lažovom, koji je prvi rekao istinu."

"Izbio je iz njega strah koji je morao izbiti. Strah, ali kakav? Ko na njegovom mjestu još negdje na svijetu strahuje takve strahove. Vjerovao je da su mu za najveću krivicu i neoprostiv grijeh uzeli posjetu Hristovom grobu. Tu su ga uočili i protiv njega se urotili organi gonjenja cijeloga svijeta."

"Jednog popodneva, sjedeći u svom udobnom stanu u glavnoj ulici naše prijestonice, u obilju, među knjigama i diplomama, pored svoje biste, povjerio je svojoj ženi valjda najgoru slutnju:

'Mene će, izgleda, strijeljati!'

Nešto ranije je iz pisma Ziji Dizdareviću provirila dželatova kapuljača.

'Po hladnoj jezi koja im prethodi osjećao je da će doći po njega i odvesti ga neznano kud.'"

"Strijeljanje Branka Ćopića je prizor kojim je krunisan naš vijek. Da bi preduhitrio smrt sa kosom, noćne i dnevne vampire, što su počeli da se 'rote u svom stiješnjenom svijetu' čim je završio svoju 'Zlatnu bajku o ljudima' sišao je na most. Onaj isti most pod kojim je, kažu, nepoznati dječak ispod Grmeča prespavao svoju prvu noć kad je stigao u Beograd. Čelom na beton. Onaj za koga se to nikad nije ni mislilo. Krug se sklopio i smanjio: kao da u međuvremenu nije ništa bilo."

"Smrt Jesenjina i Majakovskog je potresla svijet. Javnu smrt Branka Ćopića (u po bijela dana na najvećem mostu u centru glavnog grada) kao da smo sakrili od sebe. A on kao da se sklonio od onoga što nas čeka."