Voditeljka Nikolina Pišek obavijestila je pratioce o incidentu na društvenim mrežama, ističući ozbiljnost situacije i reakciju policije.

Izvor: RTL Direkt/printscreen

Hrvatska voditeljka Nikolina Pišek našla se u centru neprijatnog incidenta nakon što je doživjela saobraćajnu nezgodu u Hrvatskoj. O cijelom događaju obavijestila je svoje pratioce putem društvenih mreža, gdje je objavila i snimak vozača drugog automobila, za kojeg tvrdi da se ubrzo nakon sudara udaljio sa mjesta nesreće.

Situacija je dodatno eskalirala dok je Nikolina pokušavala da dokumentuje događaj kamerom. Iznerviran zbog snimanja, drugi učesnik udesa je burno reagovao i pokušao da joj izbije mobilni telefon iz ruke.

"Pa, daj, jesam, hajde... Hajde da to riješimo! Šta ti snimaš?", čuje se na snimku kako joj se muškarac obraća.

Pogledajte objave Nikoline Pišek:

Posebno ju je pogodila reakcija nadležnih organa koji su izašli na teren, a njihov komentar je takođe podijelila sa javnošću:

"Policija kaže: da su u autu bila dva muškarca, ne bi se usudio", navela je voditeljka.

U kasnijim objavama nije krila razočaranje i bijes zbog ponašanja vozača, ističući da je pobjegao u alkoholisanom stanju.

"Naravno da je pobjegao. Vidno pijan. Ko zna kakav je i da li je nasilan kod kuće? Koga da osuđujemo? Njegovu suprugu, djecu, koga?", napisala je vidno potresena Pišekova.

Potresna ispovijest o nasilju u braku

Ovaj nemili događaj ponovo je u fokus javnosti vratio njenu nedavnu bolnu ispovijest o drami koju je preživjela sa pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem. Voditeljka je opisala jednu noć u Beogradu, kada su bili u noćnom provodu sa njegovim društvom. Prema njenim riječima, Ristović je te večeri konzumirao veću količinu alkohola, a ona u tom trenutku nije naslućivala šta slijedi.

Vidi opis Nikolina Pišek napadnuta nakon saobraćajne nezgode: Pijani muškarac nasrnuo na voditeljku pa pobjegao (Foto) Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Nikolina Pišek Nikolina Pišek sa suprugom Vidojem Ristovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mondo - Petar Stojanović Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 4 4 / 4

"Promijenio je izraz lica, potpuno je zaćutao i bukvalno me izvukao iz kluba", ispričala je Nikolina.

Za njima su izašla još dvojica muškaraca, od kojih je jedan, kako tvrdi, bio pripadnik policije i seo je za volan, dok je drugi zauzeo mjesto suvozača. Čim su krenuli, počelo je vređanje, a ubrzo i fizičko nasilje.

"Ušla sam u vozilo osjećajući da situacija izmiče kontroli, ali nisam bila svjesna stvarne opasnosti. Odmah su krenule najgore uvrede. Kada sam posegnula za telefonom, istrgao mi je uređaj iz ruke i njime me udario u glavu", prisjetila se ona.

Drama se nastavila i kada su se zaustavili. Ristović ju je, prema njenom svjedočenju, izvukao iz automobila dok su ostali prisutni sve nijemo posmatrali, bez ikakve namjere da je zaštite.

"Nekoliko puta me je udario o haubu automobila, dok su drugi vozači najnormalnije prolazili pored nas. Mislim da me je tada i davio, to je često imao običaj da radi", zaključila je voditeljka.