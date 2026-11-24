Dara Bubamara govorila je kako planira da provede praznike, a osvrnula i na Lepu Brenu, Aleks Korać, a otkrila je i koliko je kilograma izgubila.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Na snimanju emisije "Zvezde Granda" Dara Bubamara je sa domaćim medijima razgovarala o aktuelnim temama, a posebnu pažnju posvetila je planovima za predstojeće praznike i novogodišnjoj euforiji.

"Sebi ću za Novu godinu poželjeti samo zdravlje i odmor. Idem posle Srpske nove godine negdje gdje je toplo, jedva čekam. Ja uvijek imam sa sobom dobrog veša, stvarno volim to", rekla je pjevačica, pa se osvrnula na godinu koja je za nju na izmaku.

"Stvarno sam pokidala ove godine. Imala sam hit, puno koncerata, nastupa, puno ljudi koji me vole, obožavaju. Što se tiče sina, sve super, cvjeta ljubav, sve mi je onako kako sam zamislila", rekla je Dara.

U daljem razgovoru, dotakla se Lepe Brene i otkrila da su se nedavno čule, a povod za razgovor bio je rođendan njenog sina Koste.

"Čula sam se skoro sa Brenom, u vezi Kostinog rođendana, javiće da li će doći zbog Tajlanda. Dosta kolega je potvrdilo, Ceca, Aleksandra Mladenović, baš dosta njih", otkrila je pjevačica pa progovorila o svojim novogodišnjim nastupima.

"Spremna sam za Novu godinu, pjevam preko dana, a pjevam i uveče na Kopaoniku", rekla je Dara.

Potom se osvrnula i na vijest da je transrodna starleta A.K. izašla iz zatvora, ali je istakla da ne prati dešavanja u vezi sa njom.

"Ne, ne pratim to, ne bojim se i ne pratim. Od takvih ne čuvam dečka, ni od ljepotica, a ne od takvih", poručila je Dara, a zatim otkrila i koliko je kilograma izgubila.

"Krenula sam od septembra, sve pomalo jedem, ali do januara, do Kostinog rođendana, biću ful", rekla je pevačica i otkrila da je do sada smršala oko osam kilograma.

(Blic/MONDO)