Neda Ukraden govorila je za Mondo o promjenama standarda ljepote, estetskim korekcijama i izgledu žena nekada i danas.

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Neda Ukraden danas je ugostila predstavnike medija povodom otvaranja svog privatnog biznisa u Beogradu. Pjevačica, koja je decenijama važila za jednu od najljepših žena na estradi i koja i danas privlači pažnju svojim izgledom, govorila je o standardima ljepote i njihovim promjenama kroz vrijeme.

"Sad je glupo pričati o tome. Kao što bi pjevači trebalo da znaju da pjevaju, sada ne moraju da znaju da pjevaju. Tada nisi morao da budeš lijep na način na koji se danas to podrazumijeva, da su to usne, da je sve na izvolte i da se sve mora jako vidjeti", navodila je pjevačica.

"Ljepota je bila sasvim drugačija, prisutna, prezentirana i ono što je tada bilo lijepo možda danas ne bi bilo. Složićete se sa mnom da crte lica, visina, obim grudi i kukova ništa ne znače ako je to jedna prazna kanta iz koje ništa ne izlazi. Ličnost, stav, talenat, rad to je nešto što krasi neku osobu", objasnila je Neda Ukraden za Mondo.