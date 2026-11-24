Ana Rajković doživjela je dramatičnu evakuaciju sa 19. sprata zbog požarnog alarma, uspjevši da ostane smirena sa djecom.
Supruga srpskog reprezentativca Predraga Rajkovića, Ana Rajković, doživjela je dramu u njihovom porodičnom domu u Saudijskoj Arabiji. Iznenadno oglašavanje protivpožarnog alarma u višespratnici u kojoj žive izazvalo je opštu uzbunu, a pošto su se liftovi automatski blokirali, Ana je sa djecom morala pješke da se spusti čak sa 19. sprata.
U trenutku kada se začuo signal za opasnost, Ana se u stanu nalazila sama sa djecom. Kako bezbjednosni sistem u ovakvim situacijama odmah stavlja liftove van funkcije, jedino rešenje bio je brz odlazak ka izlazu preko pomoćnog stepeništa.
Pogledajte objave Ane Rajković:
Ana Rajković sa djecom hitno evakuisana sa 19. sprata: U njihovoj zgradi nastala prava uzbuna, hitno se oglasila
Pješke sa 19. sprata kroz evakuacioni izlaz
Iako silazak sa tako velike visine sa malom djecom predstavlja ozbiljan napor i izaziva paniku, supruga našeg golmana uspjela je da ostane smirena. Sprovela je mališane niz stepenice za hitne slučajeve, a dio ove napete situacije zabilježila je kamerom i podijelila sa pratiocima na Instagramu.
Svi su na sigurnom ispred zgrade
Posle dugog i iscrpljujućeg spuštanja sa 19. sprata, Ana i djeca su bezbjedno izašli na otvoreno i udaljili se od zgrade. Na sigurnom su sačekali dolazak nadležnih ekipa kako bi se utvrdilo šta je tačno pokrenulo alarm za požar.
Ana Rajković sa djecom hitno evakuisana sa 19. sprata: U njihovoj zgradi nastala prava uzbuna, hitno se oglasila