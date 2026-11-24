Ana Rajković doživjela je dramatičnu evakuaciju sa 19. sprata zbog požarnog alarma, uspjevši da ostane smirena sa djecom.

Izvor: Instagram printscreen/rajkovic__ana

Supruga srpskog reprezentativca Predraga Rajkovića, Ana Rajković, doživjela je dramu u njihovom porodičnom domu u Saudijskoj Arabiji. Iznenadno oglašavanje protivpožarnog alarma u višespratnici u kojoj žive izazvalo je opštu uzbunu, a pošto su se liftovi automatski blokirali, Ana je sa djecom morala pješke da se spusti čak sa 19. sprata.

U trenutku kada se začuo signal za opasnost, Ana se u stanu nalazila sama sa djecom. Kako bezbjednosni sistem u ovakvim situacijama odmah stavlja liftove van funkcije, jedino rešenje bio je brz odlazak ka izlazu preko pomoćnog stepeništa.

Pogledajte objave Ane Rajković:

Pješke sa 19. sprata kroz evakuacioni izlaz

Iako silazak sa tako velike visine sa malom djecom predstavlja ozbiljan napor i izaziva paniku, supruga našeg golmana uspjela je da ostane smirena. Sprovela je mališane niz stepenice za hitne slučajeve, a dio ove napete situacije zabilježila je kamerom i podijelila sa pratiocima na Instagramu.

Svi su na sigurnom ispred zgrade

Posle dugog i iscrpljujućeg spuštanja sa 19. sprata, Ana i djeca su bezbjedno izašli na otvoreno i udaljili se od zgrade. Na sigurnom su sačekali dolazak nadležnih ekipa kako bi se utvrdilo šta je tačno pokrenulo alarm za požar.