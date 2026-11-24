Na koncertu u Zvorniku, Nada Topčagić je pomislila da je plišani medvjed eksplozivna naprava, pa je odmah pozvala policiju.

Izvor: TV Pink / screenshot

Folkerka Nada Topčagić tokom svoje duge karijere doživjela je niz nesvakidašnjih situacija, a jedna od najupečatljivijih odigrala se prije tri godine na njenom koncertu u Zvorniku. Kada joj je obožavateljka iz publike uručila veliki plišani dar, pjevačicina reakcija iznenadila je sve prisutne.

Djevojka je prišla bini na gradskom trgu noseći ogromnog plišanog medvjeda, ali Nada, umjesto oduševljenja, odmah je pomislila na najgore. U strahu da je u igrački sakrivena eksplozivna naprava, pjevačica je u panici pozvala pripadnike policije.

Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, prisjetila se svih detalja te večeri i priznala šta joj je tada prolazilo kroz glavu.

"Jao, ko ti je to rekao? To je bilo na jednom mom koncertu prije tri godine u Zvorniku. Pevam na trgu, bilo je mnogo pjevača. Prilazi mi jedna djevojka i donosi mi ogromnog plišanog medvjeda. Eno ga sada na Tari. To je ogroman medvjed, ja rekoh: 'Ne, policija, neću da primim tog medvjeda, ubiće me, možda su bombe unutra.' Majke mi, ja sam mislila da je eksploziv unutra", ispričala je Nada.

Iako joj je djevojka objasnila da je njen veliki fan i da je igračku kupila isključivo s namjerom da je obraduje, Topčagićeva ništa nije željela da prepusti slučaju dok ne dobije potvrdu nadležnih.

"Ja zovem policiju, a policija kaže da su već pregledali tog medvjeda. Ne bi ga pustili na taj stadion da je sumnjivo, bilo je tu mnogo mojih kolega. Ja se plašim svega, svoje sjenke se plašim. Ne spavam do pet ujutru, ja se plašim. Zlatko drugačije razmišlja. Ja spavam sa noževima i pištoljem, samo kažem: 'Jedva dva pucam.“ Ne mogu više'", rekla je pjevačica u emisiji Amidži šou.