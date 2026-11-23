Boki 13 je bio nemilosrdan u svom oglašavanju, a sve je uslijedilo nakon njene izjave ispred studija u Šimanovcima.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Strasti između pjevačice Jelene Karleuše i njenog doskorašnjeg prijatelja Bokija 13 se ne smiruju, naročito nakon njene izjave danas da su svi imali benefite družeći se sa njom.

Ova rečenica, ali i ona o moralu, nije promakla makedonskom šoumenu, koji je odmah reagovao na društvenoj mreži Instagram, gdje je isprozivao Karleušu.

"Nisam prodao obraz"

Boki nije mogao da prećuti nakon njenog oglašavanja u Šimanovcima, a gdje je pričala o bivšim prijateljima i saradnicima, kao i kakvu su oni korist imali od njenog imena.

"Samo ti, sestro, nemoj o moralu, jer to je kao da Juda drži predavanje o lojalnosti! I da, tačno je, ja jesam eminentna javna ličnost, sa neuporedivo većim moralnim i ljudskim kapacitetima, integritetom i kredibilitetom! Za razliku od tebe, dobra vilo, ja nemam potrebu da glumim moralnu veličinu", napisao je Boki, pa dodao:

"Da te nešto naučim dobra, moralna vilo, moral nije ono što propovedaš pred publikom, već ono što pokazuješ kada se ugase kamere, a između morala i moralisanja postoji ogromna razlika. Ti si, nažalost,ostala zaglavljena u ovom drugom! I najvažnije je da nikada nisam prodao svoj obraz i stav za pare. I za kraj, citiraću upravo tebe: 'Ko o čemu, ku*va o poštenju'", napisao je Boki.

"Bokiju sam činila samo dobro"

Jelena se danas osvrnula na odnos sa Bokijem 13, podsjećajući na sve što je, prema njenim riječima, tokom njihovog prijateljstva učinila za njega.

"Ja moram da kažem da sam ja njemu u životu činila samo dobro. Samo najdivnije. Bila mu u emisiji, gostovala u njegovom podkastu, pozvala ga da bude gost na mom koncertu, ne u publici, nego sam dijelila binu sa njim. Snimila sam duet sa njim, on je to mnogo želio, ja sam mu učinila", rekla je Jelena.