Glasine o bračnoj krizi Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića ne prestaju, a novi snimak glumice iz provoda ponovo je pokrenuo pitanja o njihovom odnosu.

Izvor: Instagram

Već mjesecima se spekuliše o navodnoj bračnoj krizi Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića, koji su godinama važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Iako supružnici nisu javno govorili o ovim navodima, novi snimak glumice ponovo je podgrijao priče o problemima u njihovom odnosu.

Pogledajte kadrove sa veselja:

Naime, Sloboda se nedavno provodila u društvu kolega, a snimak iz izlaska na svom Instagram storiju podijelio je glumac Viktor Savić.

Dok su uživali uz pjesmu "Jedna priča o nama", pažnju pojedinih korisnika privuklo je odsustvo njenog supruga Vojina, što je dodatno pokrenulo komentare o njihovom navodnom razlazu.

"Sve je samo uspomena"

Dodatnu pažnju privukao je izbor pjesme uz koju se Sloboda veselila. Riječ je o emotivnoj numeri koja govori o izgubljenoj ljubavi, uspomenama i rastanku, a dio teksta posebno se izdvojio:

Ovo je priča o nama

Ovo je priča o njoj

O ženi mog života

O ljubavi nesrećnoj

Sve je samo uspomena

Ja sam sada prošlost njena

Čuvam njena pisma

Naše slike stare

Izbledela slova

Stare spomenare.

Kako je ranije za naš portal ispričao izvor blizak paru, Sloboda i Vojin navodno imaju različite poglede na svakodnevni život i slobodno vrijeme.

"Vojin već izvjesno vrijeme živi miran život. Tu se dosta razlikuju. Previše je zabrinut za sve, bez razloga upada u paniku za određene stvari i Slobodi je svega preko glave. Ona smatra da je sada u najboljim godinama i želi da živi punim plućima. Hoće provod, da ide na putovanja, što i radi, ali on to nikako ne želi. Vojin bi da sjedi kod kuće, da ima svoj mir, a njoj to ne odgovara. Ostvareni su ljudi, karijere su im uspješne i ne vidi razlog zbog čega ne bi uživali. Ali on je protiv toga. Ono što ja znam jeste da su još uvijek zvanično u braku, ali, kao što se već vidi, ona ide svojim putem, on svojim. Vojin često boravi u vikendici, prija mu da bude daleko od grada, tamo se osamljuje, a Sloboda se provodi", rekao je izvor blizak supružnicima.

Ipak, zvanične potvrde da je njihovom braku došao kraj i dalje nema. O navodnim problemima između glumaca već nekoliko mjeseci se govori u glumačkim krugovima, a spekulacije su se posebno intenzivirale tokom ljeta.

Tada je pažnju javnosti privukla činjenica da su Sloboda i Vojin odmor proveli odvojeno, što je dodatno podstaklo nagađanja o njihovom odnosu.