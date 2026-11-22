Emina Jahović večeras nastupa u Beogradu, a u publici će biti njena najveća podrška, majka Senija, koja se rijetko pojavljuje u javnosti.
Pjevačica Emina Jahović večeras nastupa pred beogradskom publikom u Plavoj dvorani Sava Centra. Na koncert je stigla njena majka Senija, koja se rijetko pojavljuje na javnim događajima, pa njen dolazak nije prošao neprimećeno.
Senija je za ovu priliku odabrala crnu odjevnu kombinaciju. Iako je došla da podrži ćerku u važnom trenutku, nije željela da sjedi u prvom redu, ali je izabrala jedno od prvih redova.Izvor: MONDO
Eminina majka je po profesiji pedijatar i godinama je radila u Novom Pazaru. Pjevačica je više puta govorila o tome koliko joj majka znači, posebno nakon smrti oca Nusreta, koji je bio kardiolog.