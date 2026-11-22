Emina Jahović večeras nastupa u Beogradu, a u publici će biti njena najveća podrška, majka Senija, koja se rijetko pojavljuje u javnosti.

Izvor: MONDO

Pjevačica Emina Jahović večeras nastupa pred beogradskom publikom u Plavoj dvorani Sava Centra. Na koncert je stigla njena majka Senija, koja se rijetko pojavljuje na javnim događajima, pa njen dolazak nije prošao neprimećeno.

Pogledajte 00:19 Majka Emine Jahović stigla u Sava centar: Ne želi da sedi u prvom redu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Senija je za ovu priliku odabrala crnu odjevnu kombinaciju. Iako je došla da podrži ćerku u važnom trenutku, nije željela da sjedi u prvom redu, ali je izabrala jedno od prvih redova.

Izvor: MONDO

Eminina majka je po profesiji pedijatar i godinama je radila u Novom Pazaru. Pjevačica je više puta govorila o tome koliko joj majka znači, posebno nakon smrti oca Nusreta, koji je bio kardiolog.