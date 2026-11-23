Jelena Krunić se osvrnula na svoju borbu sa depresijom i anksioznošću.

Izvor: Instagram/jelena_krunic_official

Bivša rijaliti učesnica i starleta Jelena Krunić povukla se iz javnog života, iako smo nedavno mogli da je vidimo u manjoj ulozi u filmu "Kengur se vraća kući".

Ona se nedavno osvrnula u svom blogu na sve ono što prolazi godinama, naročito na detalje u borbi sa anksioznošću i depresijom.

"Moram da priznam da patim od toga i da imam dijagnozu već oko šest godina. Tada je stanje bilo najjače. Nemam konstantno te napade, ali se povremeno pojavljuju", rekla je Jelena u svom vlogu, dodajući da se uz anksioznost često javlja i depresija.

Jelenina iskrenost o mentalnom zdravlju naišla je na podršku, ali i na iznenađenje njenih fanova.

"Spavala sam sa preko 50 partnera"

Inače, Jelena je i ranije bila jedna od retkih koja je otvoreno govorila o svojim problemima i borbama. Tako je svojevremeno sve šokirala priznanjem o broju partnera sa kojima je bila.

"Da budem potpuno iskrena, ne znam sa koliko sam njih spavala. Broj je dvocifren, ali je možda do sada postao i trocifren. Znam samo da sam posle 50 prestala da brojim," izjavila je Jelena.

Takođe je dodala:

"Svaki broj koji dobijete od devojke danas, dodajte još jednu jedinicu ili jednu nulu. Čovek je sam sebi i najveći prijatelj i najveći neprijatelj, eto koliko ja sebe mogu da ukopam."