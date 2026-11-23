Odnos Jelene Karleuše i Zorana Birtaševića završen je još u avgustu, iako se nakon toga pojavio na proslavi rođendana njenih ćerki za koje je vezan godinama.

Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic

Zoran Birtašević dugogodišnji prijatelj i saradnik Jelene Karleuše, prvi put se javno oglasio nakon prekida njihovog odnosa, koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Sada se uključio u lajv prenos makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gdje je otvoreno govorio o razlazu sa pjevačicom, ali i demantovao optužbe da ju je potkradao.

Kako je naveo, njihov odnos završen je još u avgustu, iako se nakon toga pojavio na proslavi rođendana njenih ćerki za koje je vezan godinama.

"Istina je potpuno drugačija. Sa Jelenom Karleušom sam završio još u avgustu, a na rođendanu djevojčica sam se pojavio jer su odrasle uz mene. Naš odnos se doživodno završio kada sam nešto dovoljno strašno da ja, koja nisam konfliktna osoba i neko ko bi u bilo kom momentu stavio tačku na nešto, definitivno završio sa tom pričom - ispričao je Zoran.

Vidi opis "Saznao sam nešto strašno o Jeleni Karleuši": Birtašević neće više da ćuti, otkrio sve o svom odnosu sa Ševom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YT Novo Jutro Br. slika: 5 5 / 5

"Doživio sam jednu katastrofu, rekla je da sam ja otpušten, zamijenjen. Prvenstveno nisam bio zaposlen da bih bio otpušten. Svi projekti koji su se desili su moje autorsko djelo, a Jelenina je izvedba i stajling", poručio je Birtašević koji je naglasio da je tokom dugogodišnje saradnje učestvovao u osmišljavanju i realizaciji brojnih pjevačicinih projekata, ističući da je upravo on bio zaslužan za njihov kreativni koncept.

"Ne postoji nijedan koncert koji nije moj autorski rad, osim njuenog nastupa u Makedoniji. Bio sam presrećan da sarađujem sa njom, bila je moja vječna inspiracija", zaključio je Zoran Birtašević.

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Na pitanje Bokija 13 zbog čega svoje objave na društvenoj mreži Iks piše, pa briše, rekao je:

"Stižu mi prijetnje, ali ne od Jelene. Aleksandar Ševo piše poruke mom drugu Zlatanu, prijetnje da će fizički neko da mi naudi. Ja njega ne poznajem takvog, od njega sam dobijao prijetnje. Zlatan mi je poslao šta mi poručuje", otkrio je bivši saradnik Jelene Karleuše misleći na njenog sadašnjeg dečka.