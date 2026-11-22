U aprilu ove godine u porodičnom domu Marka Bulata odigrala se drama kada ga je supruga Marija prijavila za nasilje.

Izvor: Pink / screenshot

Pjevač Marko Bulat govorio je o aktuelnim dešavanjima u svom privatnom životu, kao i o odnosu sa suprugom Marijom, koji je prethodnih godina prolazio kroz brojne turbulencije.

Bulat se osvrnuo na veliko interesovanje javnosti za njihov brak i istakao da ga medijski napisi više ne opterećuju kao ranije. Ipak, priznaje da mu smeta što se mnogo više pažnje posvećuje njegovom privatnom životu nego muzici i pjesmama koje objavljuje.

"Ja znam šta je istina i Bog zna, to je najvažnije. Odavno sam prestao da brinem ko šta priča i misli o meni, ne mogu da trošim život na ispravljanje krivih Drina. Smeta mi... Bavim se muzikom, a kada vidim da je novinarima zanimljivije nešto što nema veze sa muzikom, nego da se traži negativno...", rekao je Marko Bulat.

Na pitanje o trenutnom odnosu sa suprugom Marijom, sa kojom je prošao kroz brojne teške periode, Marko je potvrdio da su i dalje zajedno.

Izvor: Pink / screenshot

"Jesmo, zajedno smo. Kakve veze ima i da nismo, koga briga?", poručio je Bulat, koji je ponovo naglasio da bi volio da se više govori o njegovom stvaralaštvu, a manje o emotivnom životu.

"N piše se o emotivnoj pjesmi, nego o mom emotivnom životu, to mi smeta", rekao je Marko u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Supruga ga prijavila za nasilje u aprilu

Podsjetimo, u aprilu ove godine u porodičnom domu Marka Bulata odigrala se drama kada ga je supruga Marija prijavila za nasilje.

Izvor: Kurir

Tada se obratila okupljenim medijima ispred stana i objasnila da čeka da se Marko vrati kako bi sa djecom napustila dom u kojem se, prema njenim navodima, dogodilo nasilje. Tom prilikom govorila je o teškoj situaciji kroz koju prolazi i istakla da joj je najvažnije da djeca budu dobro.

"Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog djece da budem dobro. Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću djecu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da djeci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom", rekla je tada Marija.

Nakon toga je otkrila da je povukla prijavu protiv supruga.

"Povukla sam prijavu, to je to", izjavila je kratko.