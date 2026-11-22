Mina Kostić se osvrnula na spekulacije o razlozima zbog kojih je završila u bolnici "Laza Lazarević".

Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Mina Kostić ove godine suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima zbog kojih je završila u bolnici, gdje je provela određeno vrijeme na liječenju i oporavku. Nakon teškog perioda uspjela je da se vrati svakodnevnim obavezama, a danas ističe da se osjeća mnogo bolje.

Gostujući u emisiji "Grand Specijal", Mina Kostić je otvoreno govorila o danima koje je provela u bolnici i otkrila koliko joj je u tim trenucima značila podrška partnera Maneta Ćuruvije Kaspera. Kako je ispričala, on je bio uz nju od samog početka liječenja i svakodnevno dolazio da je obiđe.

Pjevačica nije krila koliko joj je značila njegova posvećenost, ističući da je uz nju provodio sate i neprestano provjeravao kako se osjeća.

"Kada sam bila u bolnici, on je odmah došao sjutradan i bio sa mnom tri mjeseca. Svaki dan je dolazio, svako drugi bi odustao. Bude po dva, tri sata i posle zove stalno da vidi kako sam. Posle smo otišli na more, oporavila sam se, nemam nikakvu terapiju. Bože moj, dešava se", ispričala je Mina.

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Kostićeva se osvrnula i na spekulacije o razlozima zbog kojih je završila u bolnici. Tom prilikom jasno je stavila do znanja da njeni zdravstveni problemi nisu imali veze sa odnosom sa Kasperom, već da su posledica iscrpljenosti i stresa.

Izvor: Instagram/minakostic_official

"To nema veze sa njim. Imam 51 godinu, pod stresom smo svi. Četiri dana me je boljela glava, to veče sam radila i sjutradan mi se to desilo. Bila sam kod mojih tri dana i onda su me odveli. Imam razlog da budem presrećna, Bog mi je pomogao da budem bolje", zaključila je pjevačica.

(Blic/MONDO)