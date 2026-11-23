Vladimir je već na prvom sastanku izjavio da želi brak i decu sa Aleksandrom, što se kasnije i ostvarilo.

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Aleksandra Štimac koja je izabrana za zamenicu šefa poslaničke grupe "Studentska lista" u Narodnoj skupštini Srbije, godinama je u skladnom braku sa Vladimirom Štimcem.

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Aleksandra je inače i magistar farmacije, a sa proslavljenim košarkašem ima dvoje dece. Njihova ljubavna priča jedna je od najlepših na javnoj sceni, a zanimljivo je da je Štimac u samom startu znao da je Aleksandra ona prava.

"Na prvom sastanku rekao: Ja želim da se mi venčamo"

Njih dvoje su 13 godina u ljubavi, a svoju priču su jednom prilikom ispričali u emisiji "Da sam ja neko".

Izvor: instagtram/stimac51vladimir

"Te 2013. godine smo se upoznali, tada sam imala 24, 25 godina. Završila sam fakultet, još godinu dana pre toga sam počela da radim i upoznala Vladu koji mi je na prvom sastanku rekao: 'Ja želim da se mi venčamo i da imamo decu.' Tako je bilo. Vidi, on je to zacrtao i gotovo. Na prvom sastanku, sećam se i gde smo se nalazili, meni je to rekao zato što će nam deca biti visoka. To je bila polu-šala, ali je bila negde i poluozbiljna", ispričala je.

"Ja sam se šalio, ali sam bio ozbiljan sa te fizičke strane. Moje viđenje, moja žena, moja supruga, naravno ja sam srećan zbog svega toga. Ali moram da vam kažem da ja toliko pokušavam da joj doskočim u svemu tome i toliko sad kad imam vremena ovoliko pokušavam da učim i da stignem.Ali ja bih pre, više bih ostavio nju da komentariše o tome, jer bi bilo ono: 'Hvalite me moja usta', znaš", dodao je Vladimir Štimac.

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