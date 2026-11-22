Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar ne kriju da priželjkuju proširenje porodice, a voditeljka je sada prvi put detaljnije govorila o njihovim planovima za budućnost.

Izvor: Youtube printscreen/ Novo jutro

Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar otkrili su nove detalje tajnog crkvenog vjenčanja, ali i planove za zajedničku budućnost. Par ne krije da želi da se ostvari u ulozi roditelja, a već su počeli i pripreme za veliko svadbeno slavlje koje planiraju za novembar naredne godine.

"Za cio život, ja sam rekla da kada se vjenčam u crkvi, nema razmišljanja. Nisam astrolog, ali volim da pogledam. Sjećaš se kada sam ti rekla da ću imati dva braka, i bi li tako?! Bi", započela je Jovana Jeremić.

"Znam da to sada interesuje javnost, ja na to pitanje neću dati odgovor, vidjeće se sve kroz vrijeme. Živimo u vremenu gdje imamo puno negativne energije, zato imamo toliko tajnih trudnoća. Ja sam osoba koja ne priča puno o privatnom životu", objasnila je voditeljka.

"Radimo na tome, nadamo se tome, a biće kako Bog kaže", nadovezao se Miloš Stojanović Tigar.

Planiraju veliku svadbu

Iako su se već zavjetovali jedno drugom pred Bogom, Jovana i Miloš ne odustaju od ideje da naredne godine organizuju veliko slavlje. Voditeljka je objasnila da je njihovo dosadašnje vjenčanje bilo intimno i da prava svadba tek predstoji.

"Svadba je sledeće godine u novembru, ovo je bilo vjenčanje", otkrila je Jovana.

Vidi opis Jeremićkina majka nije došla na vjenčanje: Godinama nisu u dobrom odnosu, Jovana sada otkrila sve detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 7 / 7

"Ovo je bilo vjenčanje iz ljubavi, prvo vjenčanje pred Bogom i za mene i za Jovanu. Nismo pravili veliko veselje, ovo je bilo samo za rođake i za familiju, da znaju ljudi koje nismo zvali. Planiramo veliku svadbu sledeće godine, biće svi pozvani. Ovo je sve bilo iskreno i iz duše, da označimo našu veliku ljubav. Nije nas interesovalo da li će biti 200 ljudi ili 20, ovo je čista ljubav, prava ljubav, koja traje godinu dana tačno. Smuvali smo se u novembru, vjenčali smo se u novembru i želimo da se ostvarimo kao roditelji", rekao je Tigar.

Miloš se osvrnuo i na početak njihove veze, otkrivši da mu nije bilo potrebno mnogo vremena da shvati da sa Jovanom želi da izgradi porodicu i provede život.

Izvor: Pink / screenshot

"Kada sam shvatio?! Već posle tri do pet mjeseci od našeg zabavljanja, razmišljao sam da želim da se vjenčamo i da se ostvarimo kao roditelji, a iz dana u dan je ova ljubav sve jača. Ja živim mnogo disciplinovano, spartanski... Svako ima uspone i padove, treniram svaki dan, tako da smo sada zajedno u tome. Nikada bolje nije izgledala", rekao je Tigar.

"To je duhovno stanje, nije samo fizičko", dodala je voditeljka.

Osvrnula se i na odnos sa majkom, otkrivši da ona nije prisustvovala vjenčanju, ali da joj je poslala poklon i čestitala.

Izvor: Pink / screenshot

"Moja mama, ona je uvijek srećna kada sam ja srećna, njoj je važno da je Lei dobro. Nije mi toliko važno šta će da kaže moja mama, ja se nikada nisam sa njom slagala i radila sam kontra od onoga što je smatrala da je dobro za mene i smatram da sam uspjela jer nisam podlegala uticaju porodice, odnosno moje majke. Nikada mi nije bilo važno njeno mišljenje", zaključila je Jovana.

(Kurir/MONDO)