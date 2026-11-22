Dragan Kojić Keba je izgledao umorno i nije bio pretjerano raspoložen za razgovor, a posebno je privukao pažnju njegov misteriozan odgovor na pitanje o putovanju.

Izvor: MONDO

Pjevač Dragan Kojić Keba vratio se sa puta, a ekipa našeg portala uhvatila ga je na aerodromu po dolasku u Beograd. Iako je pokušao da prođe bez mnogo zadržavanja, ipak je kratko zastao kako bi razgovarao sa nama.

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Keba je djelovao umorno i nije bio naročito raspoložen za razgovor sa novinarima. Na pitanje kako je proveo vrijeme na putovanju, kratko je odgovorio da je imao nastup, ali nije željeo da otkrije gdje je boravio.

"Bio sam na nastupu. Nema nešto kolega, rekao bih da je zatišje pred buru", poručio je pjevač.

Kada smo pokušali da saznamo nešto više o njegovom putovanju, Keba je ostao zagonetan.

"Nisam raspoložen, bio sam daleko", dodao je, ne otkrivajući dodatne detalje.