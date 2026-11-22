Verica Šerifović uživa u penziji od 35.000 dinara i 250 eura iz Austrije, uz luksuznu kuću u Kragujevcu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Verica Šerifović iza sebe ima uspješnu karijeru i 38 godina radnog staža, od kojih je 27 godina uplaćivala u Srbiji, a 11 godina u Austriji. Shodno tome, ona danas ima pravo na dvije penzije, a nedavno je isplivao i tačan iznos koji dobija svakog mjeseca.

Prema pisanju domaćih medija, srpska penzija Verice Šerifović iznosi oko 35.000 dinara, dok je austrijska malo manja i iznosi oko 250 eura.

Dodatna pogodnost austrijskog penzionog sistema je to što penzioneri primaju ukupno 14 penzija godišnje.

Zahvaljujući tome, Šerifovićeva u maju i oktobru dobija duplu austrijsku penziju, što iznosi oko 470 eura, uz njenu redovnu srpsku penziju, prenosio je Blic.

Nakon višedecenijske karijere, Verica je donijela odluku da se povuče sa javne scene i posveti mirnijem, porodičnom životu i u slobodno vrijeme uživa sa ćerkom i unukom.

Ima kuću iz snova

Verica Šerifović, inače, ima kuću u Kragujevcu, a malo ko zna kako je uređena i kako zapravo izgleda.

Ovako izgleda njena kuća:

Ekipa emisije "Paparaco Lov" jednom prilikom posjetila je pjevačicino rodno mjesto u Kragujevcu, a sve odiše suvim luksuzom.

Ogromna kuća ograđena je visokom ogradom, velika terasa ispred nje i prostrano zeleno dvorište - nema sumnje da je ova nekretnina za njih prava oaza mira.

Verica je svoj domu Kragujevcu uredila po najvišim stanardima, enterijer, ali i eksterijer ostavljaju bez daha.

Budući da tek ponekad majka Marije Šerifović dijeli fotografije na društvenim mrežama iz svog doma, prava je rijetkost za publiku da ima uvid u ovo luksuzno zdanje.

Kuća Verice Šerifović predstavlja do sada još neviđen luksuz, budući da je svaki kutak uređen skupim detaljima, a njena ćerka Marija često voli da provodi vrijeme u njoj.

Izvor: Kurir / MONDO