Ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera od samog početka prate brojni komentari i predrasude.

Izvor: instagram/casper4casper

Pjevačica Mina Kostić uskoro će stati na ludi kamen sa svojim izabranikom Manetom Ćuruvijom Kasperom, koji joj je, kako ističe, bio velika podrška u najtežim životnim trenucima.

Njihovu ljubav od samog početka prate brojni komentari i predrasude, ali pjevačica ne krije da nije sumnjala u njihov odnos. Sada su odlučili da naprave i veliki korak, a planiranje svadbe već je u toku.

Gostujući u emisiji "Grand Specijal", Mina Kostić je otkrila da će sudbonosno "da" izgovoriti u maju, kao i da planira da na slavlje pozove brojne kolege sa estrade.

Vidi opis Udaje se Mina Kostić: Progovorila o gala svadbi sa Kasperom, na listi gostiju brojne kolege sa estrade Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 5 / 5

"On je stvarno bio sa mnom od prvog dana i, Bože zdravlja, u maju ćemo svadbu da napravimo. Pozvaću i moje kolege, biće dobra žurka i druženje", otkrila je pjevačica.