Emina Jahović sinoć je održala još jedan koncert u Sava Centru, ali se na istom nisu pojavili njeni sinovi.

Izvor: Instagram/yaemina

Pjevačica Emina Jahović sinoć je održala još jedan uspješan koncert u Sava Centru, a iz prvih redova su je bodrila ne samo poznata lica sa javne scene, kao i prijatelji, već i majka Senija.

Ipak, mnogima nije promaklo da se na koncertu ovog puta nisu pojavili njeni sinovi, što je kasnije Emina i objasnila pred okupljenim novinarima među kojima je bila i naša ekipa.

"Sinovi su u Londonu trenutno", započela je Emina i nastavila: "Javuz se sutra vraća, išao je da vidi Jamana, imao je raspust."

Potom je pjevačica dodala:

"Jaman i Javuz su sada sa ocem".

Inače, interesantno je da je Javuz na neki način krenuo stopama majke, s obzirom da se, barem za sada, pronalazi u DJ-ingu, te je prije izvjesnog vremena snimio i pjesmu.

Emina je ranije priznala da nije oduševljena što je njen nasljednik ušao u šoubiz, ali da ga je na kraju podržala.

Koliko zarađuje Eminin sin?

Iako pjevačica nije otkrila tačnu cifru koju njen sin zarađuje, interesantno je da su zarade DJ-jeva regulisane u Turskoj po tome da li je neko početnik, medior ili senior, odnosno da li je DJ "beginner", "mid-level", "senior" ili “expert”.

Prema platformama za rezervisanje DJ-eva u Turskoj navodi se prosječna cijena od oko 100 dolara po satu što je nešto više od 10.000 dinara, a maksimum ide i 600 dolara po satu za eksperte, tj. velika imena.

Kako Jamal ima samo 17 godina, po onome što pišu turski mediji, spada više između početnog i srednjeg nivoa, te se pretpostavlja da je njegova zarada od 150 do 300 dolara, na šta vjerovatno utiče i to što su mu roditelji slavni, s obzirom da prosječni diždžejevi, prema pisanju turskih medija, zarađuju mjesečno samo oko 150 dolara na stalnim "gažama" i po hotelima. Kako je Jamal već neko vrijeme u tome, i kako je i sama Emina priznala da njen sin lijepo zarađuje od muzike, nije isključeno da mladi DJ već sada uzima veće honorare od kolega, naročito što su mu nastupi rasprodati.