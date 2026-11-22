Tarantino i Danijela već imaju dvoje djece, a sada su porodicu proširili još jednim članom.

Izvor: Imagespace

Slavni filmski reditelj Kventin Tarantino (63) postao je otac treći put. Njegova supruga, izraelska pjevačica i manekenka Danijela Pik Tarantino (43), rodila je dječaka, a srećnu vijest ekskluzivno je potvrdio predstavnik slavnog para za magazin People.

"Kventin Tarantino i njegova supruga Danijela Pik Tarantino presrećni su što mogu da objave rođenje svog trećeg djeteta, dječaka", saopštio je predstavnik reditelja.

Podsjetimo, Tarantino i Danijela već imaju dvoje djece, sina Lea (6) i ćerku Adrijanu (4).

Ljubav započela u Izraelu

Kventin je Danijelu upoznao 2009. godine u Izraelu, tokom promocije jednog od svojih filmskih projekata. Njih dvoje su ubrzo započeli romansu, ali su se nakon nekoliko godina razišli.

Ipak, ljubavi su dali novu šansu oko 2016. godine, a vjerili su se u ljeto 2017. Vjenčali su se godinu dana kasnije, u novembru 2018, na intimnoj ceremoniji u svom domu u Los Anđelesu.

Prvo dijete dobili su u februaru 2020. godine, kada je na svijet došao sin Leo, dok su porodicu proširili u julu 2022. rođenjem ćerke Adrijane.

(People/MONDO)