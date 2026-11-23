Viki Miljković ne krije koliko joj znači kumstvo sa koleginicom Svetlanom Cecom Ražnatović, te je mnoge iznenadilo što više jedna drugoj ne idu na slave.

Izvor: Damir Dervisagic/Kurir

Nakon što je ostala bez rođenog brata Vladice, pjevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda" Viki Miljković odlučila je da nastavi porodičnu tradiciju.

Ona je preuzela krsnu slavu svojih roditelja i brata, pa je u svom domu po prvi put obilježila Aranđelovdan i presjekla slavski kolač. Kako je sama istakla, u njenoj kući se od sada slave dvije slave.

"Naša slava je Sveti Nikola, to je slava Tašketove porodice i naše kuće. To slavimo tradicionalno, a ove godine prvi put ja preuzimam da siječem kolač iliti preslavu koja je ostala od mojih roditelja i pokojnog brata, Aranđelovdan. Ovaj put dvije slave u kući, pripremam se."

"Sveti Nikola je kao Ivkova slava"

"Prošle godine nismo obilježili, ove godine prvi put siječemo kolač i u najužem krugu porodičnom to obilježavamo. Sveti Nikola je slava koju tradicionalno slavimo, to je kao Ivkova slava."

Viki je otkrila i zbog čega ne odlazi na slavu kod kume Svetlane Cece Ražnatović.

"I ona ima puno gostiju, ali i ja. Ne stižemo da dođemo, jedne godine sam ja kasno stigla kod nje da odem, a ona je nekih ranijih godina dolazila kod mene kada sam slavila po tri dana, pa je mogla treći dan da dođe", objasnila je ona u emisiji "Premijera, Vikend specijal".