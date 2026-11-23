Viki Miljković ne krije koliko joj znači kumstvo sa koleginicom Svetlanom Cecom Ražnatović, te je mnoge iznenadilo što više jedna drugoj ne idu na slave.
Nakon što je ostala bez rođenog brata Vladice, pjevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda" Viki Miljković odlučila je da nastavi porodičnu tradiciju.
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Ona je preuzela krsnu slavu svojih roditelja i brata, pa je u svom domu po prvi put obilježila Aranđelovdan i presjekla slavski kolač. Kako je sama istakla, u njenoj kući se od sada slave dvije slave.
"Naša slava je Sveti Nikola, to je slava Tašketove porodice i naše kuće. To slavimo tradicionalno, a ove godine prvi put ja preuzimam da siječem kolač iliti preslavu koja je ostala od mojih roditelja i pokojnog brata, Aranđelovdan. Ovaj put dvije slave u kući, pripremam se."
"Sveti Nikola je kao Ivkova slava"
"Prošle godine nismo obilježili, ove godine prvi put siječemo kolač i u najužem krugu porodičnom to obilježavamo. Sveti Nikola je slava koju tradicionalno slavimo, to je kao Ivkova slava."
Viki je otkrila i zbog čega ne odlazi na slavu kod kume Svetlane Cece Ražnatović.
"I ona ima puno gostiju, ali i ja. Ne stižemo da dođemo, jedne godine sam ja kasno stigla kod nje da odem, a ona je nekih ranijih godina dolazila kod mene kada sam slavila po tri dana, pa je mogla treći dan da dođe", objasnila je ona u emisiji "Premijera, Vikend specijal".