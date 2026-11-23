Nikola Rađen ovog puta detalje romanse ne želi da dijeli sa javnošću, a sa novom izabranicom je već nekoliko mjeseci.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Bivši srpski vaterpolo reprezentativac Nikola Rađen ponovo je srećan u ljubavi. Posle razvoda od pjevačice Milice Ristić, što mu je bio drugi brak, proslavljeni sportista odlučio je da krene dalje i započeo je novu romansu.

Kako prenose domaći mediji, Rađen već nekoliko mjeseci uživa u stabilnoj vezi sa djevojkom koja nije poznata javnosti i ne bavi se javnim poslom, za razliku od njegovih ranijih izabranica.

Par se trudi da svaki zajednički trenutak sačuva isključivo za sebe, vodeći računa o tome da se ne eksponiraju pred kamerama i da njihovi susreti ostanu daleko od medijske pažnje i radoznalih pogleda. Iako je godinama punio novinske stupce što zbog blistave sportske karijere, što zbog privatnog života, proslavljeni sportista ovog puta nema namjeru da intimu dijeli s javnošću.

Oglasio se Rađen

Na pitanje o novoj izabranici i navodima o romansi, Nikola Rađen nije želio da otkriva detalje:

"O privatnom životu ne govorim u javnosti, usredsređen sam na posao", kratko je poručio Rađen.

Iza sebe ima dva braka i troje djece

Podsjećanja radi, sportista iza sebe ima dva braka sa pjevačicama. Iz dugogodišnjeg braka sa pop pevačicom Anom Kokić ima dvije ćerke.

Nakon razvoda od Ane Kokić, uplovio je u bračne vode sa njenom koleginicom Milicom Ristić, sa kojom je dobio sina. Nakon što se ova priča burno završila, sa čak optužbama za nasilje sa njene strane, Rađen je jedno vrijeme proveo sam, a sada je njegovo srce ponovo zauzeto..