Pjevač se našao u centru skandala nakon što su ga pojedinci optužili da je samo na "papiru" zaposlen.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Željko Samardžić našao se na meti otpužbi da je navodno bio fiktivno zaposlen u Pošti Srbiji. Pjevač se zbog svega oglasio na mrežama, te demantovao navode.

Ispod jedne objave ostavio je komentar, te napisao da živi od zarade sa svojih koncerata i penzije koju prima.

Izvor: Instagram/printscreen

"Nemojte mi zamjeriti ali ja se moram po ko zna koji put oglasiti povodom ove laži o meni. Nikad u životu nisam imao nikakve veze sa Poštom Srbije. I nije tačno da sam ikad bio na bili kom platnom spisku. Živim isključivo od mojih koncerata i od moje penzije. Redovno sam uvijek plaćao poreze državi Srbiji i redovno kao penzioner plaćam porez na ekstra profit. Mislim da je veliki grijeh optužiti nevinog čovjeka. Interesantno mi je da svake godine kad je najava mojih koncerata ide ista lažna priča o Pošti. Nekome izgleda mnogo smeta to što oni koji vjeruju u istinu dolaze na moje koncerte. Razmislite dobro da vam neko tako lažno optužuje vašeg dedu ili oca kako bi se osjećali. U ovo vrijeme interneta i laži sve je moguće pa i da vas mrze bez razloga. S ljubavlju i poštovanjem Željko Samardžić", napisao je on.

Sve izgubio u ratu

Podsjetimo, Samardžić je svojevremeno, početkom rata, pobjegao iz Mostara u Beograd, a u glavni grad stigao je bez dinara.

Prije nego što je izbio rat u Bosni, Željko je imao sve - vodio je privatni biznis, i povremeno je nastupao za svoj groš, ne iz moranja, već želje, a onda se sve promijenilo. Samardžić je bio u ratu i teško ranjen.

"Pogodio me je kod lijevog kuka i 'prebio' mi je donji dio kičme. Kad sam došao na VMA, rekli su mi da me je Bog pogledao. Da sam mogao da biram gdje da me pogodi da imam najmanju štetu, to je to mjesto", ispričao je ranije.

Od pretrpljenog stresa i straha, prema sopstvenim rečima, osijedio je doslovno za jednu noć.

U Beogradu je najprije živio u Borči, a potom je počeo da pjeva po beogradskim restoranima i klubovima kako bi prehranio porodicu, što mu je kasnije otvorilo vrata i donelo veliku muzičku karijeru od 1995. godine nadalje.