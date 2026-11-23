Mihail Dudaš privukao je pažnju snimkom iz teretane.

Izvor: Mihail Dudas / Instagram

Proslavljeni glumac Dragan Gagi Jovanović ušao je u Skupštinu Srbije kao jedan od narodnih poslanika ispred Studentske liste, a sada je pažnju javnosti privukao i njegov zet, nekadašnji atletičar Mihail Dudaš.

Podsjetimo, Dudaš je u braku sa glumicom Anđelom Jovanović, ćerkom proslavljenog glumačkog para Dragana Gagija Jovanovića i Branke Pujić, a sportista koji je veoma aktivan na mrežama sada se pohvalio snimkom iz teretane.

On je oduševio sve kada je sa lakoćom četiri puta podigao tegove impresivne težine od 180 kg, a uz objavu je duhovito poručio: "Nije na odmet malo snage".

Izvor: Mihail Dudas / Instagram

Nakon toga se nasmijao u kameru, a komentari su se samo ređali, dok je snimak počeo da kruži mrežama. Mnogi su se šalili da se "Dudaš uradio na zvijer", dok su mu drugi skidali kapu zbog impresivnog treninga.

U skladnom braku sa Anđelom

Pored posvećenosti sportu i treninzima, Mihail uživa i u porodičnom životu. Anđela i on su krajem 2024. godine postali roditelji kada su dobili sina Luku.

Izvor: https://www.instagram.com/_blejzmodesti/