Svetlana Ceca Ražnatović osvrnula se prvi put na skandal sa sinom Veljkom i kostimom unuka.

Izvor: Kurir

Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju "Zvezda Granda" i pred okupljenim medijima otvoreno progovorila o polemici koja danima traje nakon što je njen sin Veljko javno izneo zamerke na račun vrtića u koji su išla njegova deca.

Folk zvezda bila je vidno ogorčena reakcijama pojedinih medija i komentarima na mrežama, naglasivši da ju je najviše pogodilo to što je njen unuk, kako navodi, bio izložen ismevanju.

Pogledajte 08:48 Ceca Ražanatović o suknjici sa bubamarom Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

"Problem je što vi ne prestajete da manipulišete situacijom.Vi kao mediji, pojedinci, svaka čast izuzecima, jer ja pratim sve. Jako je ružno da niste odslušali do kraja. Poenta cele priče bila je ne da se diže veštačka prašina, nego da se utiče na roditelje da obrate pažnju šta se s njihovom decom radi u ustanovama koje su vaspitne", započela je Ceca.

Pevačica je objasnila da je Veljko odlučio da javno progovori jer, kako ona tvrdi, nije uspeo da uspostavi dijalog sa direktorkom ustanove.

"Poenta Veljkovog objavljivanja klipa bila je da nisu mogli uopšte da nađu model za razgovor sa pomenutom direktorkom i zato je i snimljen klip. Ona, kao psiholog, pedagog, morala je da kaže: 'Hajde, mladi roditelji, da sednemo, da razgovaramo, da nađemo neku zlatnu sredinu, da probamo da se dogovorimo'. Ona je bila vrlo isključiva, što ne sme da radi kao prosvetni radnik", rekla je pevačica.

"Ne postoji kostim, nego jedna suknjica sa crnim mrljama"

Ceca se posebno osvrnula na komentare o kostimu bubamare, koji je postao glavna tema polemike.

"Svi su se uhvatili, hejteri naravno, kostima bubamare. Ne postoji, ljudi, kostim! Ne postoji kostim, nego jedna suknjica sa nekim crnim mrljama. Nije problem ni u suknjici. Sve je pokušano da se izbanalizuje, da se napravi jedan opšti cirkus", poručila je ona.

"Gejeve niko nije pomenuo. Gejeve niko nije uvredio..."

Odbacila je i optužbe da su ona i njen sin svojim istupima pokazali netrpeljivost prema LGBT populaciji.

"Gejeve niko nije pomenuo. Gejeve niko nije uvredio. Da bi se imputiralo da smo Veljko i ja homofobi. Po čemu? Moja porodica je poznata da nikada nije bila homofob. Niko iz moje kuće nije homofob. Imam divne prijatelje, kumove koji su gej orijentacije", istakla je Ceca.

"Počeli su da mu otkopavaju oca!"

Pevačicu su, kako je rekla, posebno pogodili komentari koji su se odnosili na Veljkovog pokojnog oca Željka Ražnatovića Arkana, ali i na njenog unuka.

"Počeli su da mu otkopavaju oca, pored kog, nažalost, nije ni rastao.Nije ni uspeo njegov otac da ga vaspitava. Da imputirate neke budalaštine i bljuvotine. Sram vas bilo! Sve te koji su od ovoga pravili sprdnju i malog Isaiju izlagali ismevanju i sprdnji kojekakvim. Sram vas bilo! I vi tražite da vas neko poštuje i ceni", rekla je vidno revoltirana pevačica.

Vidi opis "Počeli su da mu otkopavaju oca!": Ceca besna zbog unuka sa suknjicom bubamare, prvi put progovorila o svemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SCREENSHOT YOUTUBE/MLADJEN Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Wikipedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SCREENSHOT YOUTUBE/MLADJEN Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Nemanja Nikolić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen Youtube/ WAR NEVS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/ Youtube/ radovan džeko Br. slika: 10 10 / 10

Veljko ispisao troje dece iz vrtića

Ceca je potvrdila da je njen sin doneo odluku da decu povuče iz ustanove, ali je naglasila da nisu svi roditelji u mogućnosti da učine isto.

"Niti je poenta suknja, niti je poenta bubamara. Poenta je da je moralo da se obavesti javnost da postoje i takve situacije. Eto,Veljko je ispisao svoje troje dece. A šta ćemo sa roditeljima kojima to ne prija, a nemaju mogućnosti? Da li se neko zapitao? Pa ne možemo, ljudi, tako. Dvadeset prvi je vek", poručila je Ceca.