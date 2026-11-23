Pevačica Danica Krstić nedavno se prisetila šta se dešavalo nakon venčanja sa dugogodišnjim partnerom.

Izvor: Instagram/dannicakrstic

Naša čuvena etno pevačica Danica Krstić svojevremeno je podigla ogromnu prašinu kada je ispričala dogodovštine sa svog venčanja.

Ona je tada priznala da je prvu bračnu noć provela sama, dok je on do zore bio sa njenom kumom.

Kako je na početku otkrila, papir im nije ništa promenio:

"Apsolutno se ništa nije promenilo jer sam sa suprugom živela već 4 godine zajedno. Dugo se znamo, i to posmatram kao papir, ali bio je red, trebalo je da se pravi žurka, a mi Srbi volimo velika veselja. Morali smo da napravimo jednu veliku žurku za porodicu i prijatelje", rekla je Danica Krstić i otkrila da je povod za sklapanje braka bio upravo dobar provod za najdraže ljude.

Izvor: Kurir TV printscreen

"Pa kako drugačije? Šalu na stranu, Nikola i ja smo inače jako opušteni privatno i ne opterećujemo se mnogo zbog tih stvari, ali zbog porodica. Ja sam jedinče, ali mnogo volim žurke. Nemam često priliku da budem na njima, ali volim i da ih organizujem. I lepo smo se proveli", priznala je pevačica.

"Noge su me bolele sedam dana"

Ipak, uloga mlade sa sobom nosi i naporan protokol, pa Danica nije stigla da se opusti onoliko koliko je želela.

"U suštini pamtim samo to da je bila dobra žurka jer sam trčala na sve strane oko gostiju i kolega. Nisam mogla da se skrasim i da uzmem da đuskam ili da se zezam na podijumu već smo morali da ispoštujemo i protokol, sad se smej, sad se slikaj, sad ide venčanje. Bio je veliki nered u mojoj glavi, ali znam da su me noge bolele jedno sedam dana posle venčanja od đuskanja, skakanja i letenja na sve strane. Samo mi je bitan taj osećaj da nam je svima bilo prijatno, veselo i zabavno", prisetila se.

Umor pobedio tradiciju

Danica je potom otkrila i kako je protekla prva bračna noć.

"Kako sam došla kući, ja sam skinula šminku, razmontirala se i zaspala. On je ostao sa mojom kumom. Oni su bili budni do 4 ujutru, ja do 2, kao nije me bilo… Gazila sam prethodno po petama jer stopala nisu postojala", ispričala je Danica kroz smeh.

Novopečeni bračni par je preskočio još jedan čest običaj – prebrojavanje koverti iste večeri.

"Ne, ja sam rekla da to ne dolazi u obzir. To možemo da radimo samo kad se ja odmorim. Uostalom, nismo ni pravili svadbu radi novca, već radi provoda", zaključila je pevačica za Grandonline.

Uživaju u srećnom braku

Podsetimo, pre skoro godinu dana Danica Krstić se porodila i na svet donela dečaka.

"Rad na sebi mi je pre trudnoće pomogao da sve gledam potpuno drugačije, a trudnoća se desila kao zdrav nastavak celog tog procesa. Da se svašta nešto promenilo zbog trudnoće, jeste i pretpostavljam da će se tek menjati, ali ono što je meni bilo bitno jeste da sve to prigrlim i uživam u ostvarivanju majčinske uloge i da uspem da sačuvam neku lepu i zdravu energiju za koju sam se jako potrudila da je steknem", ispričala je renije za medije Danica Krstić.