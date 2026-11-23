Vladimir Volkov svojevremeno se našao u centru skandala kada je njegova bivša djevojka iznijela detalje afere.

Izvor: MONDO

Vijest da su pripadnici Interventne jedinice 92 u nedelju priveli bivšeg fudbalera Partizana Vladimira Volkova (40) sa još dvije osobe S.R. (28) I A.Đ. (36), odjeknula je u javnosti, nakon što je otkriveno da je u njegovom automobilu pronađeno nelegalno oružje sa izbrušenim serijskim brojem. Međutim, dan kasnije došlo je do dvostrukog preokreta u tom slučaju.

Kako pišu domaći mediji, u prvi mah osumnjičeni nisu bili uhapšeni, niti zadržani, nakon čega je reagovao glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) Nenad Stefanović, te naredio hitno hapšenje Volkova i svih lica koja su sa njim bila u automobilu poništivši na ovaj način odluku.

Skandal sa bivšom

Inače, Volkov je prije nekoliko godina bio u centru skandala kada je njegova bivša djevojka Sandra Afrika iznijela detalje njihove romanse.

Podsjetimo, nakon desetogodišnje veze sa menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, Sandra Afrika je uplovila u romansu sa sportistom sa kojim je provela šest godina, a par je u jednom trenutku planirao i odlazak pred oltar.

"U jednom momentu sam željela da se udam za njega. Mi smo iz veze otišli u bez veze", rekla je ranije pjevačica potvrdivši i medijska nagađanja da je tokom njihove veze bila u drugom stanju:

"Istina je, ne znam da li kada su njega nazvali šta je on rekao, ja sam kazala da nije tačno. Tada mi je bilo veoma teško da pričam o tome i sada je."

Izvor: Instagram/vovavolkov3/Pink tv /printscreen

Tom prilikom, pjevačica je potvrdila i nekadašnja medijska nagađanja o tome da je tokom njihove veze bila u drugom stanju:

"Istina je, ne znam da li kada su njega nazvali šta je on rekao, ja sam kazala da nije tačno. Tada mi je bilo veoma teško da pričam o tome i sada je."

Uhvatila ga sa koleginicom u stanu

Pored bolnih tema o prekidu i gubitku, Sandra se osvrnula i na dramatične trenutke kada je posumnjala da je sportista vara sa koleginicom sa estrade, pri čemu se u javnosti spekulisalo da je riječ o Ivani Boom Nikolić.

Nakon pauze u vezi od nekoliko mjeseci, njih dvoje su obnovili kontakt, ali je ubrzo shvatila da fudbaler sjedi na dvije stolice.

"Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na ćao, ćao, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije htio. Nisam joj tad zagledala s**e jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri mjeseca. I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negdje načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude.

Uslijedila je prava drama ispred vrata stana kada Vladimir Volkov isprva nije želio da otvori:

"Čula sam njen glas da vrišti: 'Pusti me, pusti me' jer joj on nije bio dao da otvori vrata. I onda sam tek na ono zvonce legla. Bila sam u fazonu: 'Druže, ne mrdam odavde dok ne otvoriš vrata'. Ne znam šta sam željela, možda trojku, al' bi bilo dobro (smijeh). Baš bih bila faca da sam sjela i rekla: 'Ajmo sad svi zajedno u trojku!' Još ona plava, a ja sam tad bila malo tamnija. Otvorila je vrata i odmah je stala u tu neku odbranu i rekla: 'Ja sam ti otvorila vrata, on nije htio da ti otvori'".

"Ona je bila samo u gaćicama"

Sandra je potom opisala i sam ulazak u stan i suočavanje:

"Rekla sam joj: 'Hvala lutko, ali samo malo da porazgovaram sa momkom'. Ona je bila samo u gaćicama i skroz gola, a on u boksericama i majici. Rekla sam mu da ode u sobu da porazgovaramo, zaključala sam sobu i stavila ga na krevet da sjedne. Ova lupa na vrata, a ja sam ga samo pitala što je lagao, kad sam ga lijepo pitala. Baš je glupo. On je samo ćutao jadan, nije znao gdje se nalazi. Ona ga je od***ala pametno, a ja sam ostala u toj vezi još neko vrijeme.

(Blic/MONDO)