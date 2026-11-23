Emina Jahović dotakla se nakon održanog koncerta aktuelnih tema, te prvi put otkrila zašto je otkazala Arenu.

Izvor: MONDO

Emina Jahović sinoć je održala još jedan uspješan koncert u Sava Centru, nakon kog je novinarima odgovarala na brojna pitanja.

Ona je otkrila i zašto joj sinovi nisu došli ovog puta, ali se osvrnula i na otkazivanje koncerta u Beogradskoj Areni.

Naš novinar ju je pitao da li smatra da je možda Arena, gledajući sa ovog mjesta, ipak možda bila preveliki zalogaj:

"Sava Centar je definitivno moje mjesto i ljudi koji su u organizaciji Sava Centra. Arena je nekako bila odluka nas i moje organizacije koja u tom trenutku nije bila spremna za to. Nije sve do mene. Postoje neke tehničke i organizacione prirode koje nisu mogle da se ispune", objašnjava Emina.

Izvor: MONDO

"Naišlo nam je i ljeto, nismo mogli da se organizujemo i morali smo da je otkažemo. Nismo mogli da se sastavimo. Nažalost, otkazali smo je u pet do 12 i to je bila velika greška. Tako da, moram da se izvinim ljudima ovom prilikom ljudima koji su kupili karte za Arenu. Jednog dana će se i to desiti", dodala je.

"Ja lično više volim da pjevam u ovakvim ambijentima, jer je to više za mene i moj glas i senzibilitet, ali možda će se, eto, jednog dana, i ta Arena desiti".

Emina se potom osvnula i na samu organizaciju ovako velikog događaja.

"Mi uopšte i nismo krenuli sa kampanjom. Svaka prodaja zahtijeva kampanju da se nešto proda i da se obavijeste ljudi, mnoogo je malo ljudi znalo. Mi smo samo u Sava Centru rekli", objasnila je.

Na pitanje da li su finansije bile problem, Emina je rekla: "Nisu finansije, košta i Sava Centar".

Poslušajte cijelu izjavu:

Jahović se potom osvrnula i na duete i saradnju sa kolegama, te otkrila zašto ih ne zove na koncerte:

"Ja imam toliko dueta, da bih za svaki svoj koncert morala da zovem sve ponaosob. Tu je i Dino Merlin, Željko Joksimović... i ja moram da naviknem svoju publiku da konačno sluša mene, da ja otpjevam te duete jer više mi je blam da zovem svaki put nekoga da bude dio mog repertoara jer je naporno", objašnjava pjevačica koja je otkrila da planira još dueta.

"Jako je teško uskladiti. Recimo, htjeli smo da pjevamo 'Sudar svetova', ali Nući je trenutno na turneji u Americi, znači nemoguće je sve pozvati i skupiti na jednom mjestu", zaključila je Emina.