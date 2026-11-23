Maria Aleksandra Ivezaj, koja predstavlja Crnu Goru na izboru za mis univerzuma oglasila se na Instagramu nakon što je pažnju privukao njen potez u kojem je pokazala dvoglavog orla.

Izvor: Instagram/aleksandraivezaj/Screenshot

Poručila je da je “ponosna Albanka koja predstavlja Crnu Goru”.

Mnogo ljudi ju je pitalo zašto je to uradila.

“Razmišljala sam o tom trenutku prije nego što sam izašla na scenu i izabrala sam da to uradim jer sam željela da albanske djevojke iz Crne Gore vide dio sebe tamo sa mnom. Oba moja roditelja rođena su i odrasla u Crnoj Gori. Moja porodica je iz Tuzi, a ja sam odrastala vraćajući se svakog ljeta. Biti Albanka dio je priče moje porodice, kao što je i Crna Gora. Kada sam na toj sceni rekla – Crna Gora i podigla orla, bila sam ponosna na oboje”, napisala je Ivezaj.