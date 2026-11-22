Nakon duže pauze, Kan Džinović se vratio na društvene mreže i izazvao interesovanje svojim stilom i frizurom koja je oduševila publiku.

Izvor: Instagramprintscreen

Kan Džinović, naslednik pevača Harisa Džinovića, posle duže pauze pojavio se na društvenim mrežama i odmah privukao veliku pažnju svojim izgledom.

On je na Instagramu objavio fotografiju iz večernjeg provoda na kojoj je u društvu prijatelja. Za izlazak je odabrao svedenu, ali efektnu crnu kombinaciju, raskopčanu košulju i pantalone iste boje, dok je u ruci držao čašu vina.

Pogledajte kako izgleda:

Mnogima je odmah zapala za oko njegova nova frizura sa kosom zalizanom unazad, uz komentare da se prilično promenio i stasao u pravog mladića.

Kako svoj život inače ne eksponira u medijima, ova objava izazvala je veliko interesovanje publike. Podsetimo, njegova majka Melina ranije je govorila o tome kako svaka žena, čime god da se bavi, nosi svoj roditeljski teret i da sebe ne doživljava kao savršenu majku.

"Nikada nijedna majka nije majka kakva bi htela da bude, to možete pitati i doktorku i domaćicu, i suprugu pevača i kreatorku, sve mi imamo neku grižu savesti i želje koje nismo ostvarile. Kada su deca u pitanju, uvek vam fali vremena i uvek vam je nečega stvarno žao, ali mislim da odgajamo dvoje srećne dece i da smo po tom pitanju i ja i on uspeli. Velika je sreća da je Hari jako posvećen deci kao otac i oni žive tako da im ni sa jedne strane ne fali ljubav", rekla je tad za "Start BiH".