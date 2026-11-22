Pjevačica Andreana Čekić privukla je pažnju prilikom dolaska na aerodrom, gdje ju je zatekla ekipa Monda.

Izvor: MONDO

Pjevačica Andreana Čekić ovog puta pojavila se u potpuno prirodnom izdanju, bez trunke šminke, a uprkos tome nije izbjegavala susret sa novinarima. Ekipa našeg portala zatekla ju je na aerodromu, gdje je zastala i razgovarala sa predstavnicima medija.

Tom prilikom otkrila je da joj koleginice već traže da ih uključi u njen novi rijaliti-šou, ali da još nije donela konačnu odluku o tome ko bi mogao da im se pridruži.

Pogledajte 00:46 Andreanu zovu koleginice da budu u njenom rijalitiju: Spomenula Desingericu i Darka Lazića Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Da. Vidjeću, moram još da razmislim o tome, jer sve radim spontano, od danas do sjutra", rekla je Andreana sa osmijehom.

Na pitanje našeg novinara koga bi ona voljela da vidi u velelepnoj vili, pjevačica je počela da nabraja imena kolega sa estrade.

"Tea Tairović, Aleksandra Mladenović, Aleksandra Prijović, ja bih sve svoje koleginice ubacila. Darka Lazića, Desingericu...", nabrajala je pjevačica.

Vidi opis Andreana Čekić pokrenula svoj rijaliti: U vili sa još 3 velike zviezde, sad za Mondo otkrila koga bi još želela da useli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Pokrenula rijaliti sa tri poznate pjevačice

Podsjetimo, Andreana je odlučila da napravi nešto potpuno drugačije i iznenadi publiku nesvakidašnjim projektom. Pokrenula je sopstveni rijaliti-šou, a društvo pred kamerama joj prave tri poznate koleginice - Sanja Vučić, Katarina Grujić i Katarina Živković.

Četiri pjevačice našle su se pod istim krovom, u velelepnoj kući u kojoj zajedno provode vrijeme, dok publika ima priliku da zaviri u njihove svakodnevne aktivnosti. Umjesto klasičnih intervjua i unapred pripremljenih odgovora, projekat donosi spontane razgovore, međusobna prozivanja, šale, ironiju, ali i teme o kojima se inače ne govori tako otvoreno.

Pogledajte koje su to pjevačice koje su pokrenule svoj rijaliti:

Epizode ovog nesvakidašnjeg rijalitija emituju se na Instagram profilima pomenutih pjevačica, a zanimljivo je da je čitav projekat realizovan uz pomoć vještačke inteligencije, kojom se Andreana u poslednje vrijeme veoma uspješno bavi.