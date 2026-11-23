Maji Bučanin život na luksuznim jahtama donio je brojne susrete sa bogatašima, ali i priliku da iz prve ruke upozna koliko se njihova stvarnost razlikuje od slike koju predstavljaju na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/majabucanin

Influenserka Maja Bučanin na Instagramu često objavljuje uspomene i dogodovštine iz perioda kada je radila kao stjuardesa na luksuznim jahtama. Kroz svoja iskustva neretko govori o svijetu ultrabogatih, ali i predrasudama koje prate ljude sa ogromnim bogatstvom.

Ovoga puta osvrnula se na najčešće zablude o svojim nekadašnjim klijentima, ističući da ih ljudi često posmatraju kao da nisu obični ljudi, već da žive potpuno drugačijim životima.

"Ovo je moja omiljena tema, blud i nemoral. Ne znam zašto blud i nemoral nisam stavila na prvo mjesto. Ne znam odakle dolazi ta količina predrasuda. Dosta puta sjedim sa kolegom i on mi kaže: 'Zamisli, došao vlasnik, drži jabuku, ispričao se o pecanju, zamisli kakav lik'. Posle toliko godina iskustva na jahti, mi pravimo od njih kao vanzemaljce. On kao da ne zna da radi isto što i mi, samo ima par miliona na računu. Treba da se postaviš prema njima normalno, oni su normalni ljudi", istakla je Maja.

Progovorila o djeci bogataša

Osvrnula se i na mišljenje da su djeca milionera uglavnom bahata i razmažena. Prema njenim riječima, iskustvo joj je pokazalo sasvim drugačiju sliku, a posebno je istakla njihovo vaspitanje i obrazovanje.

"Mislim da će radije čovjek kod nas koji zarađuje par hiljada više da upropasti dijete nego oni. Ta djeca su školovana, a mogu da naslede to, obrazovani, neće njima tata da da 10 miliona da se razbacuje. Takve slučajeve nisam vidjela", poručila je influenserka.

Raskrinkala milionera

Posebno zanimljivo bilo je njeno izlaganje o Denu Bilzerijanu, kog na društvenim mrežama često nazivaju "kraljem Instagrama". Den je poznat po fotografijama raskalašnih zabava, luksuza i druženja sa brojnim manekenkama, ali Maja tvrdi da prizori koje objavljuje ne prikazuju baš stvarnost.

"Koleginica je radila na brodu na koji je dolazio, a on je na Instagramu predstavljao ludilo. Istina je da on dolazi sa svojom djevojkom ili ženom. I onda dođe set, snimatelji, djevojke dođu iz hotela, oni to snime, a one ni ne jedu tu, nego odu u hotel i on ostane sam sa ženom. Znači, nije sve kao što vidite na mrežama. Vjerovatno na tome zarađuje milione, a ljudi su impresionirani njegovim načinom života", ispričala je Maja Bučanin.