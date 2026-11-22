Na današnji dan rođen je Stevan Sremac, jedan od najznačajnijih predstavnika srpske humorističke proze, čija su djela "Ivkova slava", "Pop Ćira i pop Spira" i "Zona Zamfirova" ostavila neizbrisiv trag u domaćoj književnosti.

Izvor: YouTube/RTS prikazuje

Upravo po romanu Stevana Sremca nastao je istoimeni film "Zona Zamfirova", koji se ubraja među najgledanija i najpoznatija domaća ostvarenja. Ipak, iza kamera su se odvijale brojne zanimljive situacije o kojima su glumci govorili tek godinama kasnije.

Vojin Ćetković, koji je tumačio kujundžiju Maneta, otkrio je da je za ovu ulogu morao ozbiljno da se potrudi, a jedan zahtjev reditelja Zdravka Šotre posebno ga je namučio.

Izvor: YouTube printscreen

Naime, glumac je morao da nauči da igra tradicionalno kolo, iako prethodno nije imao iskustva sa folklorom.

"Šotra je u scenariju napisao za Maneta: 'Vidi ovog, ovaj je pravi majstor kako igra'. Ja mu kažem: 'Dobro, Šotra, kako ću ja ovo da odglumim?', a on mi odgovara: 'Idi na folklor'. I tako sam svake večeri išao na časove, i to kod nekog badže koji mi je dodijelio da vježbam komplikovano, starinsko kolo", prisetio se glumac.

Posle deset dana vježbanja, Vojin se vratio na snimanje uvjeren da je savladao zadatak. Ipak, uslijedilo je iznenađenje kada je vidio koliko je njegovim kolegama bilo potrebno da nauče iste korake.

Vojin Ćetković u filmu Zona Zamfirova

Izvor: YouTube/RTS prikazuje

"Onda dođem posle 10 dana na snimanje i Šotra me pita: 'Jesi li uvježbao kolo?', a ja kažem: 'Jesam'. Zatim Nikoli Đuričku i ostalima objasni šta treba da rade, i oni za 15 sekundi odigraju ono što sam ja 10 dana vježbao. Kažem sebi: 'Nema veze, sada ću da pokidam'. I krene snimanje, i ja odigram", ispričao je Vojin u jednoj emisiji.

Međutim, kada je poželieo da pogleda snimljenu scenu i vidi kako je izgledao njegov trud. Shvatio je da ga je Šotra snimao samo do grudi, pa se njegovo umijeće u igranju kola uopšte nije vidjelo.

"Odem do Šotre i kažem mu: 'Daj mi da vidim kako sam odradio scenu'. On premota snimak i ja shvatim da me je snimao do grudi. Kažem mu: 'Jesi li lud? Svakog dana snimam 12 sati, nekada i više, a posle toga idem na folklor. Ne znam gdje sam, budim se u pet ujutru, a ti mi ne snimiš noge'. Na to će: 'Ajde, bogati, vidjelo bi se da ne znaš, ovako se vidi da znaš'", dodao je glumac.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Zašto sloboda nije igrala Zonu?

Zanimljiva priča krije se i iza podjele uloga. Sloboda Mićalović, koja danas važi za jednu od najpopularnijih domaćih glumica, u "Zoni Zamfirovoj" je tumačila Vasku, ali je umalo dobila priliku da zaigra glavnu junakinju.

Iako se dugo spekulisalo da je bila jedan od favorita za ulogu Zone, Zdravko Šotra je na kraju odlučio da taj lik povjeri Katarini Radivojević. Sloboda je svojevremeno otkrila da su u donošenju odluke važnu ulogu imali Vojin Ćetković i legendarni Dragan Nikolić.

"Kada je Šotra pitao: 'Katarina ili Sloboda, koja od njih dvije da igra Zonu?', Gaga Nikolić i Vojin su tada presjekli da to bude Katarina", ispričala je glumica.

Ipak, Sloboda nikada nije krila da vjeruje u rediteljevu odluku, iako je u tom trenutku priželjkivala glavnu ulogu.

Zona Zamfirova trejler

Izvor: YouTube/Aleksandra Pavlovic

"Duboko vjerujem u Šotrin izbor. Bila sam na drugoj godini Akademije i željela sam glavnu ulogu, ali tada nije bilo moje vrijeme", objasnila je Mićalovićeva.

Na snimanju počela ljubavna priča

Osim što je obilježila njihove glumačke karijere, "Zona Zamfirova" imala je posebno mjesto i u privatnom životu Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića. Upravo tokom rada na ovom filmu počela je njihova ljubavna priča, o kojoj su oboje svojevremeno govorili.

Vojin se prisjetio prvog susreta sa Slobodom i otkrio da je u početku nije posmatrao kao potencijalnu partnerku.

"Sjećam se kada sam je prvi put ugledao, snimali smo, ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su uglavnom bile klinke. Prošlo je nekoliko dana, pozvao me je snimatelj da dođem da nešto pogledam. Vidio sam je kao nekog ko će vjerovatno da snima, nisam je posmatrao po principu 'lijepa je' ili slično", priznao je Vojin svojevremeno.

Njihova ljubavna priča počela je na snimanju "Zone Zamfirove", a nekoliko godina kasnije krunisana je brakom. Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković vjenčali su se 12. maja 2008. godine u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, dok su im kumovi bili glumci Nikola Đuričko i Nataša Ninković.

Izvor: Printscreen/ YouTube Sveti Sava

Dvije godine kasnije dobili su bliznakinje, ćerke Milu i Veru, koje su uglavnom držali podalje od očiju javnosti.

Ipak, njihova ljubavna priča poslednjih mjeseci ponovo je u centru pažnje zbog spekulacija o mogućem razvodu. Priče o navodnom razlazu pojavile su se nakon što su tokom ljeta boravili na različitim destinacijama, a dodatno su ih podgrijali medijski napisi o tome da navodno više ne žive zajedno. Ni Sloboda ni Vojin do sada nisu javno potvrdili da je njihovom braku došao kraj.

počela je njihova ljubavna priča