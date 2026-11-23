Na društvenim mrežama kruži snimak njegovog razgovora sa Bokijem u kom navodi da prijetnje dolaze od njenog dečka.

Izvor: Instagram/ZoranBirtasevic

Ne prestaje da se priča o lajvu Bokija 13 u kom je uključio bivšeg saradnika i prijatelja Jelene Karleuša, Zorana Birtaševića, koji je bio njen kreativni direktor dugi niz godina.

Zoran je tom prilikom iznio brojne stvari u javnost, progovorio je o prekidu saradnje sa njom, kao i da je saznao nešto strašno, a dotakao se i prijetnji koje je dobijao zbog svojih objava na društvenoj mreži Iks.

Pojavio se snimak

Na društvenim mrežama kruži snimak njegovog razgovora sa Bokijem u kom navodi da prijetnje dolaze od njenog dečka.

Pogledajte 00:39 Zoran Birtašević priznao da mu preti dečko Jelene Karleuše Izvor: TikTok/scena__24 Izvor: TikTok/scena__24

"Stižu mi prijetnje, ali ne od Jelene. Aleksandar Ševo piše poruke mom drugu Zlatanu, prijetnje da će fizički neko da mi naudi. Ja njega ne poznajem takvog, od njega sam dobijao pretnje. Zlatan mi je poslao šta mi poručuje", otkrio je bivši saradnik Jelene Karleuše misleći na njenog sadašnjeg dečka.

"Doživio sam jednu katastrofu"

Kako je naveo, njihov odnos završen je još u avgustu, iako se nakon toga pojavio na proslavi rođendana njenih ćerki za koje je vezan godinama.

"Doživeo sam jednu katastrofu, rekla je da sam ja otpušten, zamijenjen. Prvenstveno nisam bio zaposlen da bih bio otpušten. Svi projekti koji su se desili su moje autorsko djelo, a Jelenina je izvedba i stajling", poručio je Birtašević koji je naglasio da je tokom dugogodišnje saradnje učestvovao u osmišljavanju i realizaciji brojnih pevačicinih projekata, ističući da je upravo on bio zaslužan za njihov kreativni koncept.