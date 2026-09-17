Porodična vila pokojnog estradnog maga Saše Popovića prije sedam godina našla se na meti profesionalnih pljačkaša.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Saša Popović preminuo je 1. marta prošle godine nakon opake bolesti, a sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju.

Tokom života stekao je veliko bogatstvo, ali je manje poznat podatak da se prije sedam godina njegova porodična vila na Bežanijskoj kosi našla na meti profesionalnih pljačkaša.

Pogledajte kako izgleda vila Saše Popovića:

Vidi opis Najveća pljačka na srpskoj estradi: Lopovi odnijeli 100.000 eura iz Popovićeve vile na Bežaniji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Lutajuća kamera old /printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram/grand_televizija Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/ Lutajuća kamera old /printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram/suzanapopovic69/printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram/suzanapopovic69/printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram/grand_televizija Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/ Lutajuća kamera old /printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/ Lutajuća kamera old /printscreen Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/suzanapopovic69/printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/ Lutajuća kamera old /printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/grand_televizija Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/grand_televizija Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/grand_televizija Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/grand_televizija Br. slika: 14 14 / 14

U trenutku upada, Saša i njegova supruga Suzana Jovanović boravili su u Opatiji. Po povratku u porodični dom doživjeli su šok kada su primijetili da im nedostaje sef, nakon čega su smjesta alarmirali policiju.

Sumnja se da je provalnik preskočio ogradu visine oko 2,5 metara, ušao u dvorište i potom u kuću koja je bila otključana i u kojoj u tom trenutku nije bilo nikoga. Lopov je prešao na sprat i ispremetao spavaću sobu, odakle je odnio zlatni nakit, dukate, važnu dokumentaciju, kao i osam muških i jedan ženski ručni sat koji su pripadali članovima porodice.

Inspektori tokom uviđaja nisu pronašli nikakve tragove obijanja niti nasilnog ulaza. Iako je kuća Saše Popovića jedna od najbolje obezbijeđenih u naselju, sa rampom, obezbjeđenjem i video-nadzorom, pljačkaši su znali precizan raspored kamera i ugao pod kojim snimaju. Zbog toga nijedan snimak nije bio od koristi policiji, a izvor iz istrage potvrdio je da je riječ o vrhunskim profesionalcima koji nisu ostavili nikakve otiske.

Ipak, osumnjičeni za ovu tešku krađu uhapšen je nekoliko mjeseci kasnije, u avgustu 2018. godine, kada je protiv njega podignuta optužnica.