Hana Cigoj, ćerka Nikoline Pišek, kažnjena je sa 1.500 eura

Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek

Ćerka voditeljke Nikoline Pišek i Marka Cigoja, Hana Cigoj, kažnjena je novčano sa 1.500 eura odlukom sudije Opštinskog suda u Splitu, Jasenke Pavlović, jer se ponovo nije pojavila na ročištu na kom je trebalo da svjedoči o navodnoj krađi nakita na ljetovanju prije 6 godina.

Pored novčane kazne, sud je izdao i zvanični nalog za njeno dovođenje koji je upućen na njenu adresu u Zagrebu.

Hana Cigoj je pred sudom trebalo da da iskaz u svojstvu svjedoka u postupku koji se vodi protiv R.G, optuženog za krađu skupocjenih satova, nakita i gotovine iz luksuzne vile u Kaštelima. Kao obrazloženje za nedolazak sudu je dostavljen dokument sa fakulteta u Italiji prema kom je Hana imala obaveze na studijama u Milanu.

Sudija to opravdanje nije prihvatila jer dokument nije imao pečat niti zvaničnu potvrdu. Njen prethodni izostanak bio je pravdan poslovnim obavezama, a sudija je napomenula da odluka o kazni može biti preispitana ako se naknadno dostavi odgovarajući dokaz.

Pljačka vrijedna stotine hiljada eura

Krivični postupak traje već šest godina i odnosi se na optužbe da je Gale krajem jula 2020. godine iskoristio odsustvo gostiju i iz vile odnio novac i dragocjenosti. U vili su u tom periodu boravili Nikolina Pišek i njen tadašnji suprug, pokojni Vidoje Ristović.

Vidi opis Drama na suđenju Nikoline Pišek: Ukraden joj nakit vrijedan 100.000 eura, sudija kaznio njenu ćerku Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Nikolina Pišek Nikolina Pišek sa suprugom Vidojem Ristovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mondo - Petar Stojanović Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 4 4 / 4

Prema optužnici, iz objekta je odnijeto najmanje 63.000 eura u gotovini, kao i izuzetno vrijedan nakit i satovi:

Muški sat Cvstos procijenjen na oko 18.000 eura.

Zlatni sat Pierre Kunz vrijedan oko 25.000 eura.

Sat Rolex Sky-Dweller Rose Gold procijenjen na 35.000 eura.

Cartier Love narukvica sa brilijantima vrijedna više od 40.000 eura.

Cartier Panthère prsten procijenjen na 24.000 eura.

Chopard prsten čija se vrijednost procjenjuje na čak 65.000 eura.

Ukupna vrijednost imovine koja se navodi kao nestala mjeri se stotinama hiljada eura. Optuženi Roko Gale odbacuje sve navode, dok njegova odbrana insistira na tome da oštećeni i dalje nisu dostavili dokumentaciju kojom se potvrđuje vlasništvo nad navedenim predmetima.

(Večernj.hr, MONDO)