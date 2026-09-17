Ovako izgleda luksuzno zdanje Verice Šerifović u Kragujevcu: Zelenilo, ogromno dvorište, ali i poslastičarnica

Kuća Verice Šerifović predstavlja do sada još neviđen luksuz.

Izvor: Printscreen/Mondo/ Stefan Stojanović

Naša proslavljena pjevačica narodne muzike, i majka Marije Šerifović, Verica Šerifović ima kuću u Kragujevcu, a malo ko zna kako je uređena i kako zapravo izgleda.

Ekipa emisije "Paparaco Lov" jednom prilikom posetila je pjevačicino rodno mjesto u Kragujevcu, gdje sve odiše suvim luksuzom.

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Kuća iz snova

Ogromna kuća ograđena je visokom ogradom, velika terasa ispred nje i prostrano zeleno dvorište - nema sumnje da je ova nekretnina za njih prava oaza mira. Verica je svoj domu Kragujevcu uredila po najvišim stanardima, enterijer, ali i eksterijer ostavljaju bez daha.

Budući da tek ponekad majka Marije Šerifović deli fotografije na društvenim mrežama iz svog doma, prava je retkost za publiku da ima uvid u ovo luksuzno zdanje. Kuća predstavlja do sada još neviđen luksuz, budući da je svaki kutak uređen skupim detaljima, a njena ćerka Marija često voli da provodi vrijeme u njoj

Poseban dio

Verica ima i posebni dio koji je pretvoren u poslastičarnicu. Naime, pevačica samostalno vodi posao, a nije joj prvi, put budući da je bila vlasnica poslastičarnice na Novom Beogradu.

U svom "malom" raju u Kragujevcu, Verica je potpuno posvećenja spremanju raznoraznih slatkiša. Sudeći po raskošnim detaljima unutar vile, stiče se utisak da pjevačici posao ide i više nego dobro.

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Ipak, kada Marija nije tu, Verici društvo pravi njen vjerni pas Tobi, koji je prisutan na većini fotografija zabeleženim na Veričinom Instagramu.

(Kurir / MONDO)