Dragan je nakon veze sa Jovanom novu izabranicu Aleksandru zaprosio na svom rođendanu, na luksuznoj proslavi u Grockoj.

Izvor: Instagram printscreen

Jovana Jeremić sreću je pronašla kraj boksera Miloša Stojanovića Tigra, a pre toga je dvije godine bila u emotivnoj vezi sa biznismenom Draganom Stankovićem. On ima svoj lanac pekara, a pjevačica je jednom prilikom iznela žestoke optužbe na njegov račun.

Pjevačica i rijaliti učesnica Vesna Rivas je tada detaljno analizirala raskid Jovane i Dragana o kojem nije imala lijepo mišljenje

Vidi opis "Ne znam kako je Jovana mogla da pomisli da će je oženiti": Pjevačica iznijela šok tvrdnje o Draganovoj prošlosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Red TV Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT Red TV Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT Red TV Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT Red TV Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT Red TV Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YT Red TV Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT Red TV Br. slika: 7 7 / 7

"Drugi su je pumpali da je Dragan taj"

- U startu sam rekla da to nije normalna veza i da nema šanse da uspije na duže staze. A drugi su je pumpali da je Dragan taj koji će je okovati u zvijezde. Čovek ju je doveo na kapital koji je stvarao sve ove godine sa svojom ženom i sinovima. Ne mogu da vjerujem da je mogla i da pomisli da će je oženiti, i djecu sa njom stvarati, u kući i imanju koju je stvarao sa drugom ženom, a pritom sa tom ženom i dalje sarađuje po pitanju svih pekara i poslova koje vode. Sve pekare se vode na njegovu ženu, a ne na njega... Od kada su se razveli, već nekoliko godina - rekla je Vesna tada za "Alo" i dodala:

Prisjetimo se veze Jovane i Dragana:

"Srušeni joj snovi o udaji za milionera"

- Dragan u svemu može da uživa i koristi, ali dok je sam. Da se ženi, nema gdje da je dovede. Dobio je marketing i brdo novih riba koje dolaze da se zaposle kod njega i njegove žene u pekarama, a Jovani su srušeni snovi o udaji za milionera. Rekla sam joj i da joj stoji moguć drugi brak, ali tek posle 47- 48. godine. Jedno dijete i to je to. Ne znam ko joj puni glavu da će se udati i roditi dijete, i tako se obezbijediti kada za to u ovim godinama nema šanse. Može se udati, ali samo zbog reklame i medija. I to je sve. Ovo je njena sudbinska godina u karmičkoj godini.

Evo kako izgleda Draganova vjerenica:

Vjerio Aleksandru za svoj rođendan

Podsjetimo, Dragan je izabranicu zaprosio na proslavi rođendana gde su pjevali brojni muzičari. Gala proslava je bila napravljena u vili u Grockoj, a dekoracija je oduševila mnoge.

Na samom ulazu u vilu nalazio se crveni tepih koji je vodio do dvorišta sa bazenom gdje su postavljeni stolovi, a sve je bilo u crno - zlatnim tonovima, a na svakom stolu su se nalazili kristalni svećnjaci i poruka: "Ne mjeri se život godinama, već ljudima koji ga čine vrijednim. Hvala što ste večeras sa mnom".

(Blic / MONDO)