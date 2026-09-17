"Moja zauvek": Ljubio i grlio Cecu pred svima pa joj se javno obratio, odmah reagovali Anastasija i Čeda

Njih dvoje su tokom čitave večeri uživali u sjajnom provodu, dok su poljupci i zagrljaji pljuštali na sve strane.

Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

Ceca Ražnatović i njen bliski prijatelj Aca Kos privukli su ogromnu pažnju na gala proslavi koja je sinoć upriličena u beogradskoj prestonici. Njih dvoje su tokom čitave večeri uživali u sjajnom provodu, dok su poljupci i zagrljaji pljuštali na sve strane.

Aleksandar je sve objavio na Instagramu uz reči: "Sve drugo je fejk moja zauvek… Računaj na mene drugarice kraljice".

Prijatelj Čede Jovanovića nije krio oduševljenje prilikom susreta sa pevačicom, a ispod videa odmah se oglasio i Jovanović: "Vera u prijateljstvo i iskrenost!"

Cecina ćerka Anastasija nije ostala imuna na ovaj prizor, te je u odeljku za komentare dodala nekoliko srca

Pomirio Cecu i Čedu

O odnosu Čede Jovanovića i Cece godinama se spekulisalo, posebno nakon njenog hapšenja u akciji Sablja. Aca Kos je nedavno gostujući na Kurir televiziji otkrio i da li je on "krivac" što su se Čeda i Ceca Ražnatović pomirili.

"Vi ste, Aleksandre, uspeli ono što nikada niko nije - da pomirite Čedu i Cecu", rekla je voditeljka, nakon čega je Kos rekao:

"Njih dvoje nikada nisu ni bili posvađani. Čeda je veličina koja poštuje sve ljude. Ceca je nezamenjiva. Nju najviše cenim i poštujem", objasnio je Kos.

Kos: "Ceca je iznad svih"

U razgovoru s pratiocima je nekoliko puta istakao i da "obožava Cecu". Jedno od pitanja se ticalo i njegove tetke Mire Škorić, koja nije u dobrim odnosima sa Cecom Ražnatović, a Kos je i tu rekao:

"Moja ljubav prema Ceci je iznad svega i svih".

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