Pjevačica Sara Jo objavila fotografije sa snimanja i jedan važan detalj o kojem svi pričaju
Pjevačica Sara Jo, koja je poslednjih nedelja u centru pažnje zbog veze s glumcem Aleksejem Bjelogrlićem, napravila je pometnju na mrežama zbog objave koja je osvanula na njenom storiju.
Sara je objavila par fotografija sa seta, a posebnu pažnju je izazvala ona na kojoj pozira toples.
jPevačicine grudi su pokrivale duge, plave lokne, a objava na Instagramu je propraćena pjesmom Britni Spirs.
Pogledajte Saru:Izvor: Instagaram/sarajoofficial
Prve slike s novim dečkom
Pjevačica Sara Jo, koja je bila u višegodišnjoj vezi sa koreografom Žigom, već neko vreme uživa u romansi s Aleksejem Bjelogrlićem.
Par je nedavno bio na odmoru zajedno, a pjevačica je objavila i slike:
Skinula se Sara Jo: Svi pričali o vezi s glumcem, sad gledaju toples fotku srpske pjevačice (Foto)