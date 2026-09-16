Skinula se Sara Jo: Svi pričali o vezi s glumcem, sad gledaju toples fotku srpske pjevačice (Foto)

Pjevačica Sara Jo objavila fotografije sa snimanja i jedan važan detalj o kojem svi pričaju

Izvor: Instagaram/sarajoofficial

Pjevačica Sara Jo, koja je poslednjih nedelja u centru pažnje zbog veze s glumcem Aleksejem Bjelogrlićem, napravila je pometnju na mrežama zbog objave koja je osvanula na njenom storiju.

Sara je objavila par fotografija sa seta, a posebnu pažnju je izazvala ona na kojoj pozira toples.

jPevačicine grudi su pokrivale duge, plave lokne, a objava na Instagramu je propraćena pjesmom Britni Spirs.

Pogledajte Saru:

Izvor: Instagaram/sarajoofficial

Prve slike s novim dečkom

Pjevačica Sara Jo, koja je bila u višegodišnjoj vezi sa koreografom Žigom, već neko vreme uživa u romansi s Aleksejem Bjelogrlićem.

Par je nedavno bio na odmoru zajedno, a pjevačica je objavila i slike: