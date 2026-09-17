Silvija objavila selfi pred sam porođaj: Borili se 17 godina za potomstvo, sad u 42. čeka blizance

Na društvenim mrežama Silvija Nedeljković podijelila je novu fotografiju sa partnerom na kojoj je u prvom planu njen trudnički stomak.

Izvor: Tiktok printscreen/ silvija.nedeljkovic

Pjevačica Silvija Nedeljković (42) broji sitno do porođaja, i uskoro će postati majka blizanaca nakon višedecenijske borbe za potomstvo.

Silvija je objavila je fotografiju sa svojim suprugom Sašom Stamenkovićem na kojoj je njen trudnički stomak u prvom planu. Ona ne krije sreću što će uskoro popstati mama, a uz fotografiju je napisala: "Blizanci na putu".

17 godina se borilii za potomstvo

Iza ove radosne vijesti stoji 17 godina duga i teška borba obilježena procesima vantjelesne oplodnje. Uprkos lošim ljekarskim prognozama, Silvija ističe da su ih nepokolebljiva vjera i obostrana partnerska podrška održale i dovele do čuda.

Pogledajte poslednje pripreme pred dolazak beba:

O svom iskustvu i važnosti otvorenog razgovora o problemu sa kojim se bori veliki broj parova, pjevačica je ranije ispričala:

"Upravo te ta vjera vodi napred. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantjelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se prije dvije godine desilo da sam mislila dva, tri mjeseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vjera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu."

" Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dvije noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze ljekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura naprijed. Ne treba da se odustaje. Nažalost to je sastavni dio naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savjet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspjeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vjera da ne treba odustajati. Treba vjerovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju ", ispričala je ranije pjevačica za Blic.