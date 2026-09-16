Jovana Jeremić tokom gostovanja u jednoj emisiji govorila je o odnosu sa sadašnim momkom uperedivši ga sa bivšima

Izvor: Pink / screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, kojeg je kako ističe, njena ćerka Lea odlično prihvatila i mnogo ga voli.

Pogledajte kako su Jovana i Miloš izgledali na jednoj nedavnoj proslavi:

Istakla je da nikada nije upoznala čoveka sa tako čistom dušom, te ga uporedila sa bivšima koji su se kako kaže, pretvarali u čudovišta kad skinu maske.

Vidi opis "Skine masku i postane demon": Teške reči koje svi misle da je Jovana Jeremić posvetila bivšem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 7 7 / 7

"Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem", rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem Stojanovićem Tigrom:

"Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu", otkrila je Jovana u "Amidži šou".

Kako je voditeljka nedavno raskinula sa Draganom Stankovićem, mnogi smatraju da je ove reči uputila upravo njemu.

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