Jovana Jeremić tokom gostovanja u jednoj emisiji govorila je o odnosu sa sadašnim momkom uperedivši ga sa bivšima
Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, kojeg je kako ističe, njena ćerka Lea odlično prihvatila i mnogo ga voli.
Pogledajte kako su Jovana i Miloš izgledali na jednoj nedavnoj proslavi:
"Skine masku i postane demon": Teške reči koje svi misle da je Jovana Jeremić posvetila bivšem
Istakla je da nikada nije upoznala čoveka sa tako čistom dušom, te ga uporedila sa bivšima koji su se kako kaže, pretvarali u čudovišta kad skinu maske.
"Skine masku i postane demon": Teške reči koje svi misle da je Jovana Jeremić posvetila bivšem
"Miloš je zahtevan muškarac, pravi Crnogorac, ali meni to ne pada teško jer su svi moji partneri bili zahtevni. O Milošu se stvarno brinem. Uvek ga čekaju kafa ili čaj kada se probudi, zdrav doručak i voće. Veoma ga poštujem", rekla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka Lea slaže sa Milošem Stojanovićem Tigrom:
"Božanstveno. Lea ga je prihvatila najbolje od svih mojih partnera do sada zato što je videla da ima čistu dušu i srce. Miloš je retko kvalitetan, pošten i moralan mladić. Ima prave manire i viteški odnos prema ženi. Nema pokvarenu nameru i masku koja traje određeno vreme, pa posle, kada se ta maska skine, nastane čudovište ili demon, kakve sam imala priliku ranije da srećem u emotivnom životu", otkrila je Jovana u "Amidži šou".
Kako je voditeljka nedavno raskinula sa Draganom Stankovićem, mnogi smatraju da je ove reči uputila upravo njemu.
Pogledajte fotografije Dragana Stankovića i njegove nove izabranice:
"Skine masku i postane demon": Teške reči koje svi misle da je Jovana Jeremić posvetila bivšem