logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Brže bi stigla kolima": Bruka bahate Kajli Džener, privatnim avionom od 72 miliona putovala 17 minuta

"Brže bi stigla kolima": Bruka bahate Kajli Džener, privatnim avionom od 72 miliona putovala 17 minuta

Autor Dragana Tomašević
0

Kajli Džener našla se na udaru javnosti, nakon što je otkriveno da se ukrcala na privatni avion kako bi letjela čitavih 17 minuta

Bruka bahate Kajli Džener, privatnim avionom od 72 miliona putovala 17 minuta Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Kajli Džener našla se na udaru kritika nakon što se ukrcala na privatni avion, vrijedan preko 70 miliona dolara, kako bi letjela 17 minuta.

Instagram stranica "Sh*t You Should Care About" prozvala je rijaliti zvijezdu zbog leta od Kamarila do Van Najsa u Kaliforniji, što je razdaljina od oko 60km, a sam let je u jednom pravcu koštao oko 3.000 dolara.

Prema dostupnim podacima, njen avion sletio je nedaleko od mjesta na kojem je inače parkiran.


Odluka je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama:

"Strašno. Autom bi stigla za skoro isto toliko vremena. Potpuno razmaženo i pretjerano. Sramota."

Među komentarima našao se i jedan koji je glasio:

"Tačno se vidi da u životu nije imala pravi posao niti je išta radila".

Tagovi

Kajli Džener privatni avion

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ