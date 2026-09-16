Šon Didi Kombs upravo je ostao bez advokata u slučaju vrijednom 100 miliona dolara
Advokati Šona Didija Kombsa podnijeli su zahtjev za povlačenje kao predstavnici repera u tužbi za klevetu od 100 miliona dolara protiv Kortni Berdžes, Arijel Mičel i Nekstar Medija Ink, kompanija koja upravlja kablovskim kanalom NewsNation.
Prema sudskim dokumentima koje je objavio Page Six, advokat Majkl Tremonte tvrdi da reper koji se nalazi u zatvoru, nije platio "značajan dio advokatskih troškova".
"Tokom više mjeseci, dok je kancelarija pružala pravne usluge, gospodin Kombs nije izmirio značajan preostali iznos advokatskih honorara i troškova nastalih tokom njegovog zastupanja u ovom predmetu”, navodi se u podnesku.
Advokati "odjavili" Didija: Duguje brdo para, nazvali ga "nerazumno teškim"
Pored toga, Tremonte je u dokumentima naveo da je zastupanje "bilo neopravdano otežano" zbog toga što gospodin Kombs nije sarađivao niti komunicirao, što je dovelo do "prekida odnosa između advokata i klijenta".
"Gospodin Kombs već duže od četiri mjeseca odbija da bude dostupan za blagovremenu, suštinsku i direktnu komunikaciju u vezi sa svojim slučajevima", tvrdio advokat.
Advokat je zatražio od suda da usvoji ovaj zahtjev za povlačenje sa mjesta Kombsovog pravnog zastupnika.
O kom slučaju govori?
U januaru 2025. godine, Šon Kombs je podnio tužbu za klevetu vrijednu 50 miliona dolara protiv Berdžesa, advokata muzičkog menadžera, Mičela, kao i kompanije Nexstar Media Inc.
Prema navodima iz dokumenata, Berdžes je navodno izmislio tvrdnje o Kombsu koje je Mičel podržao, a koje je emitovala televizija NewsNation.
U jesen 2024. godine, nakon što je svjedočio pred velikom porotom, Berdžes je gostovao na kanalu NewsNation i ponovo izneo tvrdnju da posjeduje gotovo desetak USB memorija sa navodnim se*sualnim snimcima Kombsa, na kojima se, kako je tvrdio, pojavljuju poznate ličnosti oba pola, kao i nekoliko maloljetnika.
Advokati "odjavili" Didija: Duguje brdo para, nazvali ga "nerazumno teškim"
druženej Džastina Bibera kao deteta sa Didijem
Prema navodima iz Kombsove tužbe, Berdžes je "lažno tvrdio da posjeduje snimke na kojima je Kombs učestvovao u se*sualnom napastvovanju poznatih ličnosti i maloljetnika. Berdžes je tu lažnu tvrdnju ponavljao mnogo puta pred svakim ko je htio da ga sasluša, uključujući novinare velikih medijskih kuća (među kojima je i NewsNation, koji je neodgovorno prenosio i širio njegove laži kao da su istinite)".
Kombs je kasnije izmijenio tužbu, zahtijevajući dodatnih 50 miliona dolara odštete.Izvor: Youtube printscreen/ Vogue
Prošlog jula, Kombs je oslobođen optužbi po dvije tačke koje su ga teretile za se*sualnu trgovinu ljudima uz upotrebu sile, prevare ili prinude, kao i za zavjeru radi vršenja krivičnih djela u okviru organizovane kriminalne grupe.