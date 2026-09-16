Advokati "odjavili" Didija: Duguje brdo para, nazvali ga "nerazumno teškim"

Šon Didi Kombs upravo je ostao bez advokata u slučaju vrijednom 100 miliona dolara

Izvor: Youtube printscreen/ Vogue

Advokati Šona Didija Kombsa podnijeli su zahtjev za povlačenje kao predstavnici repera u tužbi za klevetu od 100 miliona dolara protiv Kortni Berdžes, Arijel Mičel i Nekstar Medija Ink, kompanija koja upravlja kablovskim kanalom NewsNation.

Prema sudskim dokumentima koje je objavio Page Six, advokat Majkl Tremonte tvrdi da reper koji se nalazi u zatvoru, nije platio "značajan dio advokatskih troškova".

"Tokom više mjeseci, dok je kancelarija pružala pravne usluge, gospodin Kombs nije izmirio značajan preostali iznos advokatskih honorara i troškova nastalih tokom njegovog zastupanja u ovom predmetu”, navodi se u podnesku.

Pored toga, Tremonte je u dokumentima naveo da je zastupanje "bilo neopravdano otežano" zbog toga što gospodin Kombs nije sarađivao niti komunicirao, što je dovelo do "prekida odnosa između advokata i klijenta".

"Gospodin Kombs već duže od četiri mjeseca odbija da bude dostupan za blagovremenu, suštinsku i direktnu komunikaciju u vezi sa svojim slučajevima", tvrdio advokat.

Advokat je zatražio od suda da usvoji ovaj zahtjev za povlačenje sa mjesta Kombsovog pravnog zastupnika.

O kom slučaju govori?

U januaru 2025. godine, Šon Kombs je podnio tužbu za klevetu vrijednu 50 miliona dolara protiv Berdžesa, advokata muzičkog menadžera, Mičela, kao i kompanije Nexstar Media Inc.

Prema navodima iz dokumenata, Berdžes je navodno izmislio tvrdnje o Kombsu koje je Mičel podržao, a koje je emitovala televizija NewsNation.

U jesen 2024. godine, nakon što je svjedočio pred velikom porotom, Berdžes je gostovao na kanalu NewsNation i ponovo izneo tvrdnju da posjeduje gotovo desetak USB memorija sa navodnim se*sualnim snimcima Kombsa, na kojima se, kako je tvrdio, pojavljuju poznate ličnosti oba pola, kao i nekoliko maloljetnika.

Prema navodima iz Kombsove tužbe, Berdžes je "lažno tvrdio da posjeduje snimke na kojima je Kombs učestvovao u se*sualnom napastvovanju poznatih ličnosti i maloljetnika. Berdžes je tu lažnu tvrdnju ponavljao mnogo puta pred svakim ko je htio da ga sasluša, uključujući novinare velikih medijskih kuća (među kojima je i NewsNation, koji je neodgovorno prenosio i širio njegove laži kao da su istinite)".

Kombs je kasnije izmijenio tužbu, zahtijevajući dodatnih 50 miliona dolara odštete.

Izvor: Youtube printscreen/ Vogue

Prošlog jula, Kombs je oslobođen optužbi po dvije tačke koje su ga teretile za se*sualnu trgovinu ljudima uz upotrebu sile, prevare ili prinude, kao i za zavjeru radi vršenja krivičnih djela u okviru organizovane kriminalne grupe.





