Ne može da stoji na nogama: Prve fotografije Saše Kovačevića nakon operacije, evo u kakvom je stanju (Foto)

Pevač Saša Kovačević pojavio se pred publikom na koncertu u Majdanpeku sa longetom na nozi.
Pevač Saša Kovačević pojavio se pred publikom na koncertu u Majdanpeku sa longetom na nozi.
Fotografije sa koncerta Saše Popovića:
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Samo tri dana nakon što je operisao nogu, skupio je snagu i izašao pred publiku. Iako su bolovi bili jaki, Kovačević nije želeo da razočara fanove, pa je čitav koncert izneo sedeći, pokazujući zavidnu dozu profesionalizma i posvećenosti.
Pevač je u početku stajao, a kako je koncert odmicao, morao je da nastavi sedeći. Uprkos očiglednim bolovima osmeh nije skidao sa lica. Njegova energija i kontakt sa publikom nisu izostali, što je dodatno oduševilo prisutne.
Publika je Saša Kovačević dočekala ovacijama, a tokom večeri su ga nagrađivali aplauzima posle svake pesme, pružajući mu podršku u teškom trenutku.