Pevač Saša Kovačević pojavio se pred publikom na koncertu u Majdanpeku sa longetom na nozi.

Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale

Pevač Saša Kovačević pojavio se pred publikom na koncertu u Majdanpeku sa longetom na nozi.

Fotografije sa koncerta Saše Popovića:

Vidi opis Ne može da stoji na nogama: Prve fotografije Saše Kovačevića nakon operacije, evo u kakvom je stanju (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale Br. slika: 10 10 / 10

Samo tri dana nakon što je operisao nogu, skupio je snagu i izašao pred publiku. Iako su bolovi bili jaki, Kovačević nije želeo da razočara fanove, pa je čitav koncert izneo sedeći, pokazujući zavidnu dozu profesionalizma i posvećenosti.

Pevač je u početku stajao, a kako je koncert odmicao, morao je da nastavi sedeći. Uprkos očiglednim bolovima osmeh nije skidao sa lica. Njegova energija i kontakt sa publikom nisu izostali, što je dodatno oduševilo prisutne.

Publika je Saša Kovačević dočekala ovacijama, a tokom večeri su ga nagrađivali aplauzima posle svake pesme, pružajući mu podršku u teškom trenutku.