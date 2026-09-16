logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ne može da stoji na nogama: Prve fotografije Saše Kovačevića nakon operacije, evo u kakvom je stanju (Foto)

Ne može da stoji na nogama: Prve fotografije Saše Kovačevića nakon operacije, evo u kakvom je stanju (Foto)

Autor Jovana Milićević
0

Pevač Saša Kovačević pojavio se pred publikom na koncertu u Majdanpeku sa longetom na nozi.

Ne može da stoji na nogama: Prve fotografije Saše Kovačevića nakon operacije, evo u kakvom je stanju Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale

Pevač Saša Kovačević pojavio se pred publikom na koncertu u Majdanpeku sa longetom na nozi.

Fotografije sa koncerta Saše Popovića:

Samo tri dana nakon što je operisao nogu, skupio je snagu i izašao pred publiku. Iako su bolovi bili jaki, Kovačević nije želeo da razočara fanove, pa je čitav koncert izneo sedeći, pokazujući zavidnu dozu profesionalizma i posvećenosti.

Pevač je u početku stajao, a kako je koncert odmicao, morao je da nastavi sedeći. Uprkos očiglednim bolovima osmeh nije skidao sa lica. Njegova energija i kontakt sa publikom nisu izostali, što je dodatno oduševilo prisutne.

Publika je Saša Kovačević dočekala ovacijama, a tokom večeri su ga nagrađivali aplauzima posle svake pesme, pružajući mu podršku u teškom trenutku.

Tagovi

Saša Kovačević operacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ